Wim Kieft cargó con dureza contra Marcos Leonardo este jueves por la noche, durante el descanso del partido de la Conference League entre el Ajax y el Atalanta. El delantero brasileño, fichado el pasado verano procedente del Al-Hilal por algo menos de 20 millones de euros, no impresiona en absoluto al exinternacional. «Parece que lleva un saco de patatas a la espalda», sentencia Kieft en Ziggo Sport.

El Ajax se fue al descanso en el Johan Cruyff Arena con un 0-0, pese a haber sido bastante superior al conjunto italiano. Los de Ámsterdam generaron varias ocasiones, pero no lograron batir al portero Marco Carnesecchi. A Kieft le molestó especialmente la falta de profundidad en ataque y centró sus críticas en Marcos Leonardo.

«Me he fijado mucho en Leonardo, pero parece que lleva un saco de patatas a la espalda», comienza Kieft su demoledor análisis. «Quiero decir, le cuesta mucho moverse y genera muy poco peligro». El exdelantero del Ajax y del PSV, entre otros equipos, vio que el brasileño apenas inquietó la portería del Atalanta.

Marcos Leonardo tuvo una oportunidad inmejorable para adelantar al Ajax pasada la media hora de juego. Lucas Rosa asistió a su compatriota, pero el atacante remató sin demasiada convicción y el balón se marchó a alrededor de un metro de la portería. «Creo que tampoco golpea bien este balón», señaló Kieft mientras se mostraban las imágenes de la ocasión fallada.

El analista, por otra parte, no fue exclusivamente negativo con la actuación del Ajax. «Tuvieron mucho el balón durante largos tramos. Solo lograban sorprender cuando el Atalanta no conseguía hacer bien la transición. Entonces podían jugar un poco entre líneas», analiza Kieft, que también vio generar peligro por momentos a Julian Brandt y Jorthy Mokio. «Tienen el control y son el mejor equipo, pero eso no se traduce en muchas ocasiones claras».

Ronald de Boer coincidió en gran medida con las críticas de Kieft, aunque valoró más positivamente el juego del Ajax. El exinternacional destacó, sobre todo, que Davy Klaassen aprovechó con inteligencia el espacio que se generó porque Lucas Rosa atraía mucha atención. «En general, el juego no está mal. Creo que han tenido tres buenas ocasiones. Una de ellas tiene que acabar en gol y creo que eso es lo que les falta», afirmó De Boer.

De Boer también cuestionó la falta de velocidad en ataque. «Entonces tienes que poder, como dice Wim, poner, por ejemplo, un balón al espacio para Leonardo. Y tampoco es el más rápido», apuntó. Según De Boer, el Ajax estaba haciendo, por lo demás, un partido bastante bueno, aunque advirtió de la velocidad del Atalanta en las transiciones.