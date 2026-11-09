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Se ha anunciado oficialmente el Once Mundial masculino de FIFPRO de 2026, que combina veteranos legendarios y jóvenes que han batido récords. Sin embargo, la elección ha generado debate por la sonada ausencia de Harry Kane, pese a que el delantero de Inglaterra posee el Balón de Oro de 2026.

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Messi regresa y Yamal hace historia

Lionel Messi vuelve a formar parte del Once Mundial masculino de FIFPRO, en su regreso a la selección de élite por primera vez desde 2023. Su vuelta llega tras una brillante campaña internacional en la que marcó ocho goles y llevó a Argentina a la final del Mundial, que perdió por un ajustado 1-0 ante España después de la prórroga.

Junto a él, también entra en los libros de historia la sensación del Barcelona Lamine Yamal, que sigue superando todas las expectativas. El internacional español se ha convertido en el primer jugador elegido dos veces para el Once Mundial antes de cumplir los 20 años. Es uno de los cuatro españoles incluidos en el once de esta temporada, junto a David Raya, Pau Cubarsi y Rodri Hernandez.

La sorprendente ausencia de Harry Kane

La ausencia de Kane es, sin duda, el aspecto más comentado del anuncio. Pese a ser el vigente ganador del Balón de Oro y capitán de Inglaterra, no recibió suficientes votos de sus compañeros de profesión para entrar en la selección definitiva.

La exclusión de Kane pone de relieve la intensa competencia por los puestos de ataque, en los que los votantes se decantaron por una delantera sobresaliente. Erling Haaland se ganó un puesto tras acabar la temporada pasada como máximo goleador de la Premier League con 27 tantos. Además, marcó siete goles para llevar a Noruega a los primeros cuartos de final de un Mundial de su historia. A su lado estará Kylian Mbappe, elegido después de anotar 10 goles y terminar como máximo goleador del Mundial, convirtiéndose oficialmente en el máximo goleador histórico del torneo.

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Dominio de la Ligue 1 y del PSG

El Paris Saint-Germain tiene una destacada presencia en el once definitivo: el campeón francés aporta tres representantes tras conquistar dos títulos consecutivos de la Champions League. La defensa incluye al marroquí Achraf Hakimi y al lateral izquierdo portugués Nuno Mendes, mientras que Vitinha ocupa una plaza en el centro del campo. Los tres han sido reconocidos por su papel decisivo en el éxito europeo del club.

El once se eligió mediante la votación de 19.806 futbolistas profesionales de 73 países. Se evaluó el rendimiento de los jugadores entre el 4 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026, siempre que hubieran disputado al menos 30 partidos oficiales durante ese periodo.

El Once Mundial de FIFPro de 2026 al completo

El Once Mundial de FIFPro de 2026 cuenta con Raya en la portería, por detrás de una línea defensiva formada por Hakimi, Cubarsi y Mendes. El centro del campo lo integran Rodri, Vitinha y Jude Bellingham, mientras que Messi, Yamal, Mbappe y Haaland forman una temible delantera.