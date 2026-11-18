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Mientras la Juventus piensa en fichar a un nuevo delantero centro en enero, Jeff Ekhator pide paso. Ya se ha recuperado por completo de su lesión y ha destacado con la selección sub-21. Pronto podría tener una oportunidad como titular. Entretanto, el exjugador del Genoa recibe una comparación de peso.

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El paso del Genoa a la Juventus supuso para Jeff Ekhator un cambio mucho más profundo que un simple traspaso de un equipo a otro. El joven delantero se vio de repente en una realidad completamente distinta, marcada por grandes expectativas y una presión difícil de gestionar. Vestir la camiseta de la Juventus implica afrontar a diario grandes responsabilidades, sobre todo cuando se llega siendo aún muy joven y con poca experiencia en la máxima categoría. Ekhator tuvo que aprender rápidamente a convivir con esas nuevas sensaciones.

Su fichaje fue una de las primeras operaciones importantes de la gestión de Carnevali y se convirtió en una señal clara del rumbo elegido por el club. El objetivo era apostar por un futbolista italiano, joven y con grandes cualidades técnicas, físicas y tácticas. Para hacerse con sus servicios, la Juventus invirtió 16 millones de euros, más otros dos millones sujetos a variables. Una cifra considerable, sobre todo si se tiene en cuenta que el jugador solo había marcado cuatro goles en la Serie A con el Genoa. Una inversión que elevó inevitablemente las expectativas sobre él.

Despedirse del entorno del Genoa, donde se había sentido protegido y valorado, no fue fácil. Dejar Pegli y acostumbrarse al día a día en la Continassa. Su adaptación se complicó aún más por dos problemas físicos durante la preparación veraniega. La primera lesión se produjo a mediados de julio, en un amistoso contra el Basilea, cuando una aceleración le obligó a parar. La segunda llegó a finales de agosto, poco después de reincorporarse al grupo.

Estas interrupciones frenaron su proceso de adaptación y le obligaron a ver a sus compañeros desde la grada sin poder contribuir directamente al rendimiento del equipo. Durante varias semanas, el joven delantero atravesó un periodo complicado mientras esperaba la ocasión adecuada para demostrar su valía. El punto de inflexión llegó en la visita al AZ Alkmaar, cuando la Juventus decidió incluirlo a última hora en la lista de la UEFA en sustitución del lesionado Manuel Locatelli. No logró mostrar su mejor versión en los pocos minutos que jugó en Países Bajos, pero después dejó señales mucho más alentadoras.

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Su actuación contra la Fiorentina permitió vislumbrar algunas de las cualidades que convencieron a la Juventus para apostar por él. Ekhator mostró un buen físico, dinamismo y capacidad para atacar los espacios, además de saber proteger el balón cuando hacía falta. Mientras tanto, el seleccionador sub-21, Baldini, habló con Luciano Spalletti antes de volver a convocarlo tras la lesión. El entrenador de la Juventus dio el visto bueno a la decisión, convencido de que era importante ofrecerle más oportunidades para recuperar el ritmo de competición. Su experiencia con la selección sub-21 resultó especialmente positiva, sobre todo en el partido contra Bélgica disputado en Livorno.

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Precisamente ante los belgas, Ekhator protagonizó una acción decisiva: provocó un penalti y después decidió lanzarlo él mismo. Su acierto contribuyó a establecer el 2-2 definitivo y dio al joven delantero una valiosa dosis de confianza. Baldini también tuvo palabras muy positivas para él y destacó sus cualidades y su madurez: según el seleccionador, es un futbolista especialmente fuerte, capaz de leer las situaciones de juego con claridad y con ganas de mejorar constantemente. Una valoración que refuerza aún más las expectativas de la Juventus.

Ahora se abre para Ekhator una fase importante de la temporada en la que podría ganar más espacio en las rotaciones de Spalletti. El próximo partido contra el Venezia podría darle la oportunidad de entrar durante el encuentro, mientras que, para el siguiente compromiso europeo contra el Omonia, según escribe Tuttosport, existe la posibilidad de que sea titular. La Europa League podría convertirse en el escenario ideal para que acumule experiencia y demuestre que puede competir a este nivel. Los posteriores partidos contra el Hapoel Beer Sheva, así como los compromisos de liga y Copa Italia, también podrían brindarle ocasiones valiosas para convencer definitivamente al entrenador.

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Su futuro, en cualquier caso, sigue en el aire, sobre todo de cara al mercado invernal. La Juventus es consciente de que necesita incorporar a la plantilla un delantero centro más experimentado, capaz de aportar más eficacia en los últimos metros y ofrecer soluciones inmediatas. Por eso, la situación de Ekhator se evaluará detenidamente en las próximas semanas. El joven podría quedarse en Turín y hacerse poco a poco con un papel más importante en el ataque, o marcharse cedido temporalmente a otro equipo de la Serie A para jugar con más continuidad. Por ahora, sin embargo, no se ha tomado ninguna decisión definitiva.

Spalletti quiere observar primero de cerca la evolución del joven delantero, también porque ya ha empezado a conocer mejor las características de los otros jugadores del ataque, desde Kolo Muani hasta Woltemade. Ekhator sigue siendo una opción que debe estudiar, pero las señales dejadas ante la Fiorentina y en los últimos partidos con la selección sub-21 han sido alentadoras. Por eso, el entrenador de la Juventus quiere aprovechar las próximas ocasiones para evaluar su rendimiento y determinar hasta qué punto puede ser útil para el equipo. Por su parte, Jeff sigue entrenándose con seriedad y humildad, tratando de convertir las dificultades del verano en un estímulo para crecer. La presión ligada al coste de su traspaso parece pesar ya menos: ahora quiere ganarse un sitio en la Juventus con sus actuaciones.

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Tuttosport también entrevista a Alessandro Agostini, quien dio a Ekhator su primera oportunidad en el Genoa. El entrenador de las categorías inferiores del Genoa dice: «Salvando las distancias, quiero dejarlo claro, me recuerda a Osimhen por su forma de moverse. Jeff es muy rápido, sabe atacar el espacio a la espalda de la defensa: alegra al entrenador por lo mucho que trabaja incluso sin balón». Cabe recordar que el nigeriano Victor Osimhen, ahora en el Galatasaray, fue uno de los principales protagonistas del título de la Serie A conquistado por Spalletti en el banquillo del Napoli en 2023.