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Luciano Spalletti lo ha dicho y repetido en varias ocasiones, pero que insista en ello incluso después de una contundente victoria por 4-0 en la que marcaron sus dos delanteros centro resulta aún más llamativo: quiere un 9 puro para su Juventus, un delantero centro a la antigua usanza que le permita aprovechar la amplia nómina de extremos de la que dispone y ayude al equipo a salir con el balón desde atrás.

Y la petición que ha hecho a Carnevali y Massara es urgente de cara a enero. Entre los muchos nombres que el técnico toscano está proponiendo y valorando, hay uno que, por las relaciones entre los clubes, sus características y la oportunidad que representa, podría ser el preferido tanto del entrenador como de la directiva: Gianluca Scamacca.

LAS PALABRAS DE SPALLETTI: Tras el partido contra el Venezia, Spalletti volvió a hablar del delantero centro y explicó que necesita una referencia ofensiva con características concretas. El técnico subrayó que Kolo Muani debe aprender a desempeñar también el papel de delantero centro, aunque admitió que el francés se siente más cómodo partiendo desde la izquierda.

"Kolo Muani tiene velocidad, físico y resistencia, así que también puede jugar como delantero centro. Necesitamos un jugador ahí porque no lo hemos fichado. Volveré a ponerlo ahí porque en el fútbol moderno hace falta alguien que juegue de espaldas a la portería".



Lo que pide es un delantero que sepa ocupar la zona central, jugar de espaldas a la portería, proteger el balón y permitir que el equipo avance sobre el terreno de juego. Una necesidad relacionada también con la composición de la plantilla, que cuenta con numerosos extremos ofensivos.

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EL PERFIL: POR QUÉ KOLO MUANI Y WOLTEMADE NO ENCAJAN: Kolo Muani, como ha señalado el propio Spalletti, no tiene las características ideales para ocupar de forma permanente el puesto de delantero centro. De hecho, por paradójico que parezca, el francés rinde mejor cuando puede partir desde una banda, atacar los espacios y aprovechar su velocidad, mientras que le cuesta más recibir el balón de espaldas a la portería y actuar como referencia central.



Woltemade también tiene características diferentes, pese a su físico: es un jugador técnico, capaz de asociarse y combinar con sus compañeros, pero la defensa del espacio y el juego de cabeza no son sus principales puntos fuertes, como él mismo ha declarado en varias ocasiones. Spalletti necesita, en cambio, un delantero centro capaz de pelearse con los defensas, mantener ocupados a los centrales rivales y convertirse en una referencia para sus compañeros.

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SCAMACCA, EL PRIMER NOMBRE: Entre los muchos jugadores relacionados con la Juventus, hoy, según informan Corriere dello Sport y Tuttosport, Gianluca Scamacca parece el que mejor responde a las exigencias del entrenador. El delantero de la Atalanta necesita recuperar su mejor nivel tras un inicio de temporada condicionado por problemas físicos y en el que Nikola Krstovic le ha quitado, en la práctica, la titularidad. Además, es un 9 puro, todavía relativamente joven y con valor de reventa en el mercado. También podría resultar útil de cara a la selección y posee las características que busca Spalletti: disparo, juego aéreo, físico y capacidad para proteger el balón.

También está la viabilidad de la operación. Los numerosos acuerdos cerrados, más que entre los directivos (Giuntoli no acabó en buenos términos con la Juventus, pero tiene que atender a las oportunidades de mercado), entre los propietarios de la Juventus y la Atalanta podrían facilitar una fórmula sostenible para el traspaso. Los Percassi siempre han querido obtener mucho dinero por sus talentos, pero la posibilidad de una cesión con una opción de compra al final de la temporada, que quizá fuera obligatoria si el equipo se clasifica para la próxima Champions League, podría beneficiar a todos: a la Juventus, por las restricciones del juego limpio financiero de la UEFA; a la Atalanta, que permitiría al jugador revalorizarse lejos de una Bérgamo donde no consigue brillar; y a Scamacca, que se pondría a prueba en un club de gran exigencia.

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LAS ALTERNATIVAS: Por sus características y su situación, Scamacca sigue siendo el nombre que parece convencer más tanto a Spalletti como al club. Según el Corriere dello Sport, el delantero centro de la Atalanta era para Spalletti un perfil «diseñado por ordenador», pero aquella definición, ya antigua, está teniendo dificultades para hacerse realidad. Por eso la Juventus también tiene alternativas.

Alexander Sorloth es una posibilidad, aunque sus 31 años y la perspectiva de una inversión importante harían que no resultase un fichaje atractivo para el club si se tratara de una compra definitiva. Más complicada es la opción de Folarin Balogun, a quien el Mónaco valora en torno a los 50 millones, una cifra fuera del alcance de la Juventus para enero. También está Varela, del Monza, por quien la competencia ya es muy intensa y cuya valoración ronda los 35 millones, una cifra que crece constantemente, al igual que sus goles. Por último, Joshua Zirkzee, en cuyo caso queda por saber cuál será la postura del nuevo entrenador del Manchester United, Pochettino, y si dará luz verde a su salida.