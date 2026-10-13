El Juventus intensificó su litigio judicial con Cristiano Ronaldo, después de recurrir al Tribunal de Casación italiano para impugnar una sentencia que obliga al club a pagar 9,8 millones de euros al delantero portugués, correspondientes a cantidades económicas pendientes.

Los detalles del conflicto se remontan a 2021, cuando Ronaldo abandonó el Allianz Stadium para regresar al Manchester United.

La disputa gira en torno a un acuerdo alcanzado durante la pandemia de coronavirus, en virtud del cual Juventus se comprometió, según los informes, a pagar 19,5 millones de euros en salarios diferidos.

El documento privado, conocido como «la carta de Ronaldo», salió a la luz durante una investigación sobre las prácticas financieras del club y lo que se conoce como la «maniobra salarial», que incluyó acuerdos con los jugadores sobre el pago de sus emolumentos durante el periodo de la pandemia.

Ronaldo ya había obtenido dos decisiones a su favor en este caso: un tribunal de arbitraje falló por mayoría en abril de 2024 que Juventus debía pagar 9,8 millones de euros al jugador, además de los intereses y los ajustes vinculados a la inflación, es decir, cerca de la mitad de la cantidad que había reclamado inicialmente.

El tribunal de arbitraje no consideró que Juventus hubiese engañado deliberadamente al jugador, y también señaló que Ronaldo no reclamó ese dinero cuando se marchó de Italia en 2021.

Juventus impugnó la sentencia, pero el tribunal laboral de Turín rechazó el recurso del club en enero de 2026 y ratificó la decisión original.

El diario italiano La Gazzetta dello Sport reveló que Juventus intensificó su batalla judicial con su exdelantero, después de recurrir al Tribunal de Casación italiano, al confirmar en su informe financiero de la temporada 2025-2026 que presentó un recurso el 27 de marzo de 2026 y que todavía está a la espera de que se fije una fecha para la vista.

El Tribunal de Casación es la máxima instancia judicial de Italia y representa la última fase de recurso dentro del sistema judicial del país.

Juventus también trató de tranquilizar a los inversores respecto a las consecuencias económicas del caso, al explicar que los costes de la sentencia ya fueron incluidos en las cuentas del club desde el ejercicio fiscal 2023-2024.

En consecuencia, Juventus no prevé ningún impacto negativo adicional en sus estados financieros actuales o futuros.



