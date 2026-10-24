Julian Brandt se deshace en elogios hacia Florian Wirtz. El centrocampista del Ajax está convencido de que su compatriota del Liverpool es el mejor futbolista de Alemania. Brandt sale así en defensa de Wirtz, muy criticado por su rendimiento decepcionante desde su millonario traspaso a Inglaterra.

En el pódcast Spielmacher, Brandt, que jugó durante años en el Borussia Dortmund, recibe una pregunta sobre Wirtz. El centrocampista de 30 años no tarda en responder: «Para mí es el mejor jugador de Alemania. ¡Con diferencia!».

Wirtz pasó del Bayer Leverkusen al Liverpool en el verano de 2025 por 125 millones de euros, pero durante mucho tiempo no logró cumplir las altas expectativas. La falta de goles y asistencias hizo que las críticas en Inglaterra fueran en aumento. Algunos exfutbolistas llegaron incluso a plantear que marcharse del Liverpool sería la mejor solución.

Brandt cree que es demasiado pronto para sacar esa conclusión. «Ni siquiera creo que tenga que cambiar de club, pese a todos los rumores que circulan ya». Según el jugador del Ajax, Wirtz está precisamente en el lugar adecuado en el Liverpool. «Pero, una vez que te han puesto una determinada etiqueta, no es fácil quitártela de encima».

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Para Brandt, las cualidades de Wirtz están fuera de toda duda. El internacional en 48 ocasiones admira sobre todo la forma en que su compatriota se mueve entre líneas y resuelve situaciones de juego difíciles. Al mismo tiempo, reconoce que el mediapunta no es el típico futbolista de la Premier League.

«El jugador típico de la Premier League es alguien fuerte en los duelos uno contra uno, capaz de imponerse físicamente y de mandar el balón a la escuadra con mucha potencia», explica Brandt. «Wirtz, en cambio, es un jugador elegante. Cuando corre, el talón casi ni le toca el suelo. En realidad, corre constantemente apoyado en la parte delantera del pie».

Aun así, Brandt no ve ningún motivo por el que Wirtz no pueda convertirse en uno de los jugadores más destacados de Inglaterra. «A mi juicio, no es el prototipo de jugador de la Premier League. Pero creo que tiene todas las posibilidades de llegar a ser uno de los mejores allí. Y, repito, si nos basamos únicamente en sus cualidades, para mí es el mejor».

En las últimas semanas, Wirtz parece estar encontrando poco a poco su sitio en el Liverpool. Tras dar una asistencia contra el Brentford (1-2), el mediapunta, al que Arne Slot llevó a Anfield hace un año, marcó la semana pasada contra el Villarreal (4-3) su primer gol de la temporada.