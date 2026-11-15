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La selección de Francia se prepara para enfrentarse a su par de Turquía, en la tarde de este domingo, en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, en un partido en el que los Bleus buscan compensar su derrota ante Italia por 3-1, el pasado jueves.

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La última sesión de entrenamiento de la selección francesa, la tarde del sábado en Burdeos, reveló algunas señales sobre las elecciones del técnico Zinedine Zidane, especialmente en la línea defensiva, con la expectativa del regreso del delantero Kylian Mbappé al once titular, después de haberse ausentado del duelo ante Italia por sentir una molestia en el muslo.

Zidane había negado —durante la rueda de prensa previa al duelo contra Turquía— la existencia de cualquier tensión en su relación con Kylian Mbappé, la estrella del Real Madrid.

Zidane afirmó que la relación entre ambos marcha de manera ideal, y también habló sobre la postura del jugador respecto a su participación ante Turquía, en el duelo previsto dentro de los partidos de la última jornada de la fase de grupos de la Liga de las Naciones de la UEFA, en el estadio Matmut Atlantique de la ciudad francesa de Burdeos.

El técnico francés dijo, en respuesta a las informaciones sobre la tensión en su relación con Mbappé: "No lo entiendo, pero no es algo grave. Mi relación con él es la de un entrenador con su jugador, y las cosas marchan de manera ideal".

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Según la cadena "RMC Sport" francesa, Andy Diouf apareció en la posición de lateral derecho durante una parte del ejercicio táctico, dentro del grupo que vistió los petos amarillos, que también incluyó a Jérémy Jacquet e Ibrahima Konaté en el eje de la defensa, mientras que Adrien Truffert comenzó la sesión dentro del mismo grupo, antes de terminarla sin el peto amarillo.

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En el centro del campo, participaron Warren Zaïre-Emery junto a Lucas Da Cunha, mientras que no se resolvió la elección entre Eduardo Camavinga y Rayan Cherki para completar el trío, ante la competencia entre ambos por la plaza restante.

En cuanto al ataque, las previsiones apuntan a la posibilidad de confiar en el trío formado por Michael Olise, Kylian Mbappé y Bradley Barcola.

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Se espera que la selección de Francia comience el partido con la siguiente alineación:

Portería: Mike Maignan.

Línea defensiva: Andy Diouf, Jérémy Jacquet, Ibrahima Konaté, Adrien Truffert.

Centro del campo: Warren Zaïre-Emery, Lucas Da Cunha, Eduardo Camavinga o Rayan Cherki.

Línea de ataque: Michael Olise, Kylian Mbappé, Bradley Barcola.

La selección francesa había iniciado su recorrido en la Liga de las Naciones de la UEFA con resultados positivos, antes de sufrir la derrota por tres goles ante Italia en la pasada jornada, después de haberse adelantado con un gol de Michael Olise.

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Las selecciones de Francia e Italia encabezan el Grupo 1 con 10 puntos cada una, mientras que la selección de Bélgica ocupa el tercer puesto con 9 puntos, en tanto que la selección de Turquía cierra la clasificación sin puntos, lo que convierte la última jornada en decisiva para determinar a los clasificados a los cuartos de final.

Cabe señalar que el duelo de ida entre Francia y Turquía, que se disputó en el terreno de esta última, terminó con la victoria de les Bleus por un gol a cero.

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El técnico Zinedine Zidane espera repetir la victoria en el estadio Atlantique de Burdeos, para cerrar la fase de grupos de forma positiva y superar los efectos de la derrota ante Italia.