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Muhammad Sharaf Eldeen
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¿Jugará Mbappé? La alineación prevista de Francia para el partido de revancha

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La selección de Francia se prepara para enfrentarse a su par de Turquía, en la tarde de este domingo, en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, en un partido en el que los Bleus buscan compensar su derrota ante Italia por 3-1, el pasado jueves.

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La última sesión de entrenamiento de la selección francesa, la tarde del sábado en Burdeos, reveló algunas señales sobre las elecciones del técnico Zinedine Zidane, especialmente en la línea defensiva, con la expectativa del regreso del delantero Kylian Mbappé al once titular, después de haberse ausentado del duelo ante Italia por sentir una molestia en el muslo.

Zidane había negado —durante la rueda de prensa previa al duelo contra Turquía— la existencia de cualquier tensión en su relación con Kylian Mbappé, la estrella del Real Madrid.

Zidane afirmó que la relación entre ambos marcha de manera ideal, y también habló sobre la postura del jugador respecto a su participación ante Turquía, en el duelo previsto dentro de los partidos de la última jornada de la fase de grupos de la Liga de las Naciones de la UEFA, en el estadio Matmut Atlantique de la ciudad francesa de Burdeos.

El técnico francés dijo, en respuesta a las informaciones sobre la tensión en su relación con Mbappé: "No lo entiendo, pero no es algo grave. Mi relación con él es la de un entrenador con su jugador, y las cosas marchan de manera ideal".

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Según la cadena "RMC Sport" francesa, Andy Diouf apareció en la posición de lateral derecho durante una parte del ejercicio táctico, dentro del grupo que vistió los petos amarillos, que también incluyó a Jérémy Jacquet e Ibrahima Konaté en el eje de la defensa, mientras que Adrien Truffert comenzó la sesión dentro del mismo grupo, antes de terminarla sin el peto amarillo.

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En el centro del campo, participaron Warren Zaïre-Emery junto a Lucas Da Cunha, mientras que no se resolvió la elección entre Eduardo Camavinga y Rayan Cherki para completar el trío, ante la competencia entre ambos por la plaza restante.

En cuanto al ataque, las previsiones apuntan a la posibilidad de confiar en el trío formado por Michael Olise, Kylian Mbappé y Bradley Barcola.

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Se espera que la selección de Francia comience el partido con la siguiente alineación:

  • Portería: Mike Maignan.
  • Línea defensiva: Andy Diouf, Jérémy Jacquet, Ibrahima Konaté, Adrien Truffert.
  • Centro del campo: Warren Zaïre-Emery, Lucas Da Cunha, Eduardo Camavinga o Rayan Cherki.
  • Línea de ataque: Michael Olise, Kylian Mbappé, Bradley Barcola.

La selección francesa había iniciado su recorrido en la Liga de las Naciones de la UEFA con resultados positivos, antes de sufrir la derrota por tres goles ante Italia en la pasada jornada, después de haberse adelantado con un gol de Michael Olise.

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Las selecciones de Francia e Italia encabezan el Grupo 1 con 10 puntos cada una, mientras que la selección de Bélgica ocupa el tercer puesto con 9 puntos, en tanto que la selección de Turquía cierra la clasificación sin puntos, lo que convierte la última jornada en decisiva para determinar a los clasificados a los cuartos de final.

Cabe señalar que el duelo de ida entre Francia y Turquía, que se disputó en el terreno de esta última, terminó con la victoria de les Bleus por un gol a cero.

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El técnico Zinedine Zidane espera repetir la victoria en el estadio Atlantique de Burdeos, para cerrar la fase de grupos de forma positiva y superar los efectos de la derrota ante Italia.

Escrito porMuhammad Sharaf Eldeen

Editor jefe de turno

Resumen Profesional

Periodista egipcio multidisciplinario, comprometido con ofrecer a los lectores una visión periodística integral y precisa. Cuento con más de 13 años de experiencia en medios impresos y audiovisuales, habiendo colaborado en algunos de los periódicos, plataformas digitales y canales de televisión más importantes de Egipto y el mundo árabe. Desde abril de 2017, me desempeño como Jefe de Turno (Shift Manager) y Editor de Mesa (Desk Editor) en Kooora, el portal de noticias deportivas líder en el mundo árabe, donde tengo el honor de trabajar con un equipo de élite de profesionales.

Me apasiona redactar artículos y análisis deportivos lógicos y accesibles —evitando tecnicismos innecesarios—, manteniendo siempre los más altos estándares de rigor y objetividad. Creo firmemente que las preferencias personales no deben influir en la labor periodística; la información es una responsabilidad y la integridad es la ética suprema de nuestra profesión.

Trayectoria Personal y Filosofía Futbolística

Mi historia con el fútbol comenzó a los cinco años, inspirado por la pasión de mi familia durante el Mundial de 1994. Desde entonces, el fútbol se convirtió en una parte esencial de mi vida, tanto practicándolo como analizándolo.

Uno de mis recuerdos futbolísticos más formativos de la infancia es la histórica final de la UEFA Champions League entre el Bayern de Múnich y el Manchester United en el Camp Nou, el 26 de mayo de 1999. Aquella noche, la remontada épica de los "Red Devils" marcó el inicio de mi lealtad de por vida al gigante alemán, que sigue ocupando un lugar privilegiado en mi corazón.

Áreas de Especialización

Gracias a mi trayectoria en diversos sectores de la comunicación, me especializo en:

Historia del Fútbol: Amplio conocimiento de la historia del fútbol europeo y alemán.

Análisis Táctico: Predicción de escenarios de partidos y análisis de sistemas de juego.

Scouting: Capacidad para identificar jóvenes talentos y analizar su potencial técnico.

Hitos y Momentos Destacados

Guardo numerosos recuerdos felices en el fútbol, pero el más significativo a nivel internacional fue la coronación del Bayern de Múnich en la Champions League de 2001 frente al Valencia, lo que supuso mi primera gran alegría continental con el club.

Mi Once Ideal Histórico:

Portero: Manuel Neuer.

Defensa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Mediocampo: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Delantera: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (El Fenómeno).

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