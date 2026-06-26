Jugador de Cabo Verde: «Nos enfrentaremos a Arabia Saudí como si fuera España»

Pico López, defensa de Cabo Verde, afirmó que su selección respetará a Arabia Saudí tanto como a España en el Mundial.

La selección saudí se medirá a Cabo Verde la madrugada del sábado en el estadio NRG de Houston (Estados Unidos), en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

En la rueda de prensa previa al encuentro, recogida por el diario saudí «Al-Sharq Al-Awsat», López afirmó: «Hemos recibido un apoyo increíble de todas partes del mundo, ha sido algo realmente especial; cuesta creer que hayamos llegado hasta aquí».

“La clasificación se basa en el mérito; hay que trabajar duro, y la Federación ha hecho un gran esfuerzo para reunir a los mejores talentos. No ha sido fácil, pero nunca hemos dejado de creer”.

“Obtuvimos un punto valioso ante España y creemos que podemos competir con los mejores”, añadió.

“Quizá este partido contra Arabia Saudí sea el que ambos equipos creen que pueden ganar; los dos queríamos los tres puntos y eso no ha cambiado”.

Concluyó: «Intentaremos ganar y ya veremos qué pasa; aquí no hay equipos débiles; mostraremos a Arabia Saudí el mismo respeto que a España y Uruguay».

El encuentro es decisivo: ambos equipos deben ganar para avanzar a dieciseisavos sin depender de otros resultados.

Arabia Saudí es cuarta del Grupo H con 1 punto, a 1 de Uruguay y Cabo Verde, mientras que España lidera con 4.