Jude Bellingham vuelve a demostrar su clase y lleva a Inglaterra a semifinales

Inglaterra se clasificó para las semifinales del Mundial tras ganar 1-2 a Noruega en Miami. Jude Bellingham, con dos goles, fue el héroe del equipo de Thomas Tuchel. En semifinales enfrentará a Argentina o Suiza.

Noruega salió con ambición y buscó a Haaland, pero Inglaterra se asentó tras un cuarto de hora: un cabezazo de Bellingham rozó el poste y, poco después, O'Reilly no alcanzó el segundo palo.

Poco después, Harry Kane lanzó un tiro libre por encima del larguero. En la otra área, John Stones perdió el balón de forma torpe y Haaland no llegó a tiempo.

En el 36 llegó el 1-0: falta no pitada sobre Kane y, acto seguido, Schjelderup batió a Pickford con un disparo cruzado desde la izquierda. Sin revisión del VAR, el 1-0 se mantuvo. Noruega creció y Sørloth, tras fallar un pase a Haaland, y Ødegaard rozaron el 2-0.

En el descuento, Bellingham igualó tras una asistencia de Anthony Gordon. Kane marcó el 1-2 con un globo, pero estaba en fuera de juego. Inglaterra se fue al descanso con confianza. Al descanso se quedaron Declan Rice y Noni Madueke, entrando Eberechi Eze y Bukayo Saka.

Diez minutos después de la reanudación, Torbjørn Heggem volvió a dar ventaja a Noruega, pero el VAR anuló el gol por falta de Haaland. Noruega creció en los minutos finales y la afición lo celebró, aunque se quedó helada cuando Sander Berge cabeceó al larguero desde cerca. Poco después, Fredrik Aursnes despejó a tiempo tras una buena jugada de Saka, y Bellingham remató alto.

La prórroga fue inevitable. En el 93’, Nyland soltó un disparo y Bellingham marcó. Inglaterra tuvo la oportunidad de sentenciar cuando Djed Spence fue derribado por Oscar Bobb y se señaló penalti, pero el VAR aconsejó a Clément Turpin que lo anulara, manteniendo con vida a Noruega.

En el descanso de la prórroga, Haaland se retiró lesionado. Noruega luchó hasta el final, pero Inglaterra avanzó a semifinales. Ahora espera el resultado de Argentina-Suiza.