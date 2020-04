Johnny Herrera relató el último adiós a su madre: "No pude abrazarla para despedirme"

El ex capitán de U. de Chile entregó detalles de su viaje hacia Temuco para pasar sus últimas horas con Gladys Muñoz, fallecida a causa del Covid-19.

Hace menos de una semana, una triste noticia golpeó fuerte al arquero de y excapitán de Universidad de , Johnny Herrera. Y es que su madre, Gladys Muñoz, falleció en la Clínica Alemana de Temuco después de ser hospitalizada el sábado 28 debido a una afección pulmonar causada por el Covid-19.

Y esta jornada el oriundo de Angol e ídolo azul rompió el silencio para relatar el triste viaje desde Viña del Mar a la Novena Región para despedirse. "Ese sábado (28) habíamos hablado con la “buela Laly”, como le decía Brunito (su hijo). Desde hace tiempo que venía con un resfrío. Hablamos todo el día, pero decidí desconectarme para ver una serie en el departamento. Cuando encendí mi celular y vi los mensajes, llamé a una de mis sobrinas y mi sobrina me contó que se la llevaron a la clínica porque se había complicado", comenzó contando en declaraciones al diario Las Últimas .

Fue ahí que tomó la decisión de emprender rumbo. "Lo único que pedía cuando iba viajando a Temuco, era que hicieran todo lo posible para poder ver con vida a mi viejita y poder despedirme", indicó.

Y añadió: "El viaje se me hizo eterno a Temuco desde Viña del Mar...Antes de salir de mi departamento, el doctor me dijo que eran escasas las posibilidades que pudiera sobrevivir. Se me vino el cielo encima. Trataba de mantener la calma durante el viaje, pero mi gran temor era no poder despedirme".

El día domingo tuvo la oportunidad de estar con ella. "Es duro que te digan entra a despedirte. Entré, era el único autorizado a hacerlo, con todos los resguardos. Doble delantal, doble mascarilla, antiparras, de todo. La pena es que no podía abrazarla, pero conversamos como dos horas. Ahí le decía que tenía que recuperarse porque Brunito (su hijo) lo único que quería era estar con la Buela Laly. Ella estaba consciente y hablamos. Nos quedamos esperanzados porque estaba mejorando. Seguía peleándola, como en toda su vida. Piensa que a ella dos veces se le quemó la casa y se volvió a levantar", señaló.

Mientras que soltó que el día martes el médico lo llamó para decirle que había fallecido: "Se me vino el mundo encima, mi viejita no pudo seguir luchando". “El lunes me confirmaron que tenía Covid-19. No sabemos cómo se contagió. Había estado viajando los últimos meses a Villarrica, Pucón, Temuco, quizá ahí se infectó”.

Finalmente, explicó que "cuando mis viejos se separaron, mi papá se fue a vivir a Nacimiento. Yo a veces me iba a quedar con él, pero siempre quise estar con mi vieja. Si no es por ella, yo habría estudiado seguramente en Temuco y no hubiera conseguido ser lo que soy. Cuando a los 13 años me fui a Santiago para jugar por la U me compró unos guantes Uhlsport APG, que eran los que usaban los arqueros en esa época. Y también unas zapatillas Nike Air Jordan. Mis compañeros en el colegio en Maipú alucinaban. Fue uno de los grandes regalos que me dió", recordó, revelando que cuando pensó en el retiro, su madre tuvo un mensaje muy claro: "No le des el gusto a los hueones".