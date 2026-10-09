«Johan Derksen afirma que recibí una dickpic de Marc Overmars, pero...»

Tanja Dik ha zanjado en una extensa entrevista con Het Parool el rumor de que habría recibido una dickpic de Marc Overmars. La directora general del Johan Cruijff ArenA niega con rotundidad haber sido una de las víctimas del exdirector de fútbol del Ajax y arremete contra Johan Derksen, que sacó la historia a la luz en diciembre de 2023 en Vandaag Inside.

Derksen afirmó entonces que Dik fue la primera mujer a la que Overmars envió una foto inapropiada. “Ayer nos enteramos de que la primera dickpic enviada por Marc Overmars acabó en manos de la señora Dik, la directora”, contó el analista el 22 de diciembre de 2023. A continuación, hizo además un comentario sobre su apellido: “Es una hija de Dik, ¿no era aquel de la PTT?”.

Más de dos años después, Dik acaba de raíz con esa afirmación. “No, claro que no”, responde con firmeza a la pregunta de si fue la primera mujer que recibió una dickpic de Overmars. “Lo que hizo Marc Overmars es una locura. ¿Qué crees que habría hecho yo, ahora que ya me has oído hablar durante un tiempo? Le habría dado para llevar.”

Dik subraya que nunca habría dejado una acción así sin consecuencias. “Entonces le habría llamado y le habría dicho: ‘Cucú, Harry, eso no es muy inteligente’. Pero no se trata de lo que se dice, sino de quién montó toda una historia con ello, es decir, VI, Johan Derksen”, afirmó la directora del Johan Cruijff ArenA.

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Llamativamente, Dik decidió en aquel momento no reaccionar públicamente a las declaraciones de Derksen, algo de lo que ahora se arrepiente bastante. “Me lo desaconsejaron y todavía me arrepiento. Porque no responder no encaja en absoluto conmigo. La gente decía: responder solo lo empeora. Pero claro, entonces pienso: ¿peor que qué?”, se pregunta en voz alta.

Según Dik, las personas de su entorno más cercano nunca creyeron que realmente hubiera recibido una dickpic de Overmars. “La gente que me conoce no pensó ni un segundo que esto hubiera ocurrido. Por supuesto, Marc Overmars no elige a una Tanja, CEO de la Arena. Era una broma”, sostiene. Eso sí, Dik se vio obligada a reunir a todas las empleadas de la ArenA y a dejar claro por correo electrónico que la historia no era cierta.

Sobre todo, le molestaba la insinuación de que habría aceptado un comportamiento inapropiado de Overmars sin intervenir. “He dicho: lo peor es que vosotras penséis que aquí hay una CEO, una mujer que además debe velar por vuestra seguridad, que habría recibido esto y no habría hecho nada al respecto. Que le habría dejado seguir a lo suyo. Over my dead body”, dijo Dik.

Si Dik volviera a encontrarse en una situación similar, asegura que iría directamente al enfrentamiento. “Sí, ahora me sentaría en ese programa. Soy una luchadora. Y el mundo no hace más que empeorar para las mujeres”, declaró.