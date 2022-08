João Félix: 'Ofertones' y obligaciones

Deslizan una presunta oferta por 130 "kilos" del United por el luso pero ¿es una buena oferta?

Anda el personal atlético inquieto. Es época de bazar. Del compro, vendo y cambio. Justo el terreno abonado para que los colchoneros recelen de todo y de todos hasta que cierre el mercado de traspasos. Cada vez que salta una noticia sobre una venta, el hincha se debate entre la leyenda añeja de la cúpula del Atleti (ser un club que vende a los buenos para pagar a los malos) y la incredulidad de sus altavoces (hay noticias de las que se enteran todos los medios en quince segundos y otras de las que la prensa no se publican nada en treinta años). En ese caldo de cultivo asoma una presunta oferta por João Félix por 130 millones de euros, rechazada por la directiva del Atleti. 'Ofertón", nos dicen. La realidad es que, en el hipotético caso de que ese fuera el importe de la operación que Mendes trasladó de parte de un United desesperado por fichar a media humanidad para salir del poco, el 'ofertón' se queda en algo realmente pobre.

Primero, por una cuestión de imagen: es sencillo imaginar en qué lugar quedaría el Atleti respecto a su masa social si vende a su mejor jugador, habiendo empezado LaLiga. Segundo, por un enfoque meramente deportivo: si bien es cierto que hace unos años el United habría sido un destino ideal para cualquier jugador, hoy el Atleti parece un club nmás estable y competitivo que los "diablos rojos". Un mejor lugar para crecer y ganar. Y tercero, y más importante: por una simple cuestión económica. Por la pasta. ¿Cómo va a ser un 'ofertón' vender a un señor por el que se pagaron 127 tres años después por apenas 3 millones más de lo que costó? A simple vista, no lo parece. Hay más. João Félix firmó por seis temporadas con el Atleti y aún le quedan tres campañas completas. La amortización todavía pendiente de su fichaje sería de unos 64 millones, que se tendrían que descontar de los supuestos 130 que, según nos dicen, pagarían los ingleses. Es decir, que el 'ofertón' consistiría en que el Atleti vendiese a su estrella, con la Liga comenzada, obteniendo un beneficio real, tras descontar la amortización pendiente, de...66 millones de euros. ¿Dónde está el 'ofertón'? ¿Qué 'crack' te compras en el mercado con 66 "kilos"? Ninguno.

Es más, sabiendo el músculo financiero que tiene el United y su nivel de deseperación, si esta oferta fuera cierta, sería un ofrecimiento realmente bajo. Bastante pobre si realmente te quieres llevar a ese jugador. De propina, hay un tema que es pura coherencia. La cláusula de João Félix es de 350 millones. Venderle por 130, que descontando amortizaciones sería venderle por 66 "kilos", sería una absoluta irresponsabilidad, porque le estás vendiendo por menos de una cuarta parte del precio que el propio Atleti le puso si un club quería llevárselo sin negociar. La realidad es que alguien nos está queriendo vender esto como un 'ofertón' cuando, en realidad, el Atleti no tenía margen para pensárselo. Otra cosa habría sido recibir algo por 250 millones. La verdad es que decir "no" a traspasar a tu estrella por 130 cuando su cláusula es de 350 no es para sacar pecho. Era una obligación. La verdad es que Gil Marín ha hecho lo único que podría hacer con esa oferta. Decir "no". El 'ofertón' no lo era y el "no" publicitado, la verdad, no da para colgarse medallas. Siempre nos quedará Jorge Mendes.

Rubén Uría