Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, celebró el arranque perfecto con el equipo, después de guiarlo a lograr cuatro victorias consecutivas en la Liga de Naciones de la UEFA, que le garantizaron la clasificación oficial a los cuartos de final, a falta de dos jornadas para el cierre de la fase de grupos.

Jesus escribió este martes a través de su cuenta de "Instagram": "Hemos terminado esta fase con un resultado excelente. 4 partidos, 4 victorias (contra Gales, Dinamarca y dos partidos ante Noruega). ¡Comencemos la siguiente fase, estamos confiados!", acompañando su mensaje con varias fotos de los cuatro partidos.

La selección portuguesa solo necesitó cuatro partidos para sellar el billete de clasificación a cuartos de final, después de que la última victoria sobre Noruega le brindara a Jesus un inicio perfecto en su primera aparición al frente del cuerpo técnico de la selección nacional.

Las cuatro victorias elevaron el casillero de Portugal a 12 puntos en el liderato del Grupo 4 del Nivel 1 de la Liga de Naciones de la UEFA, y el equipo ya solo necesita un punto para asegurar terminar la fase de grupos en el primer puesto.

Esto llegó después de que Dinamarca lograra una complicada victoria sobre Gales, dejando la lucha por el segundo puesto abierta para todas las selecciones del grupo, teniendo en cuenta que el subcampeón también se clasifica a cuartos de final.

El logro de Portugal no se limitó a la clasificación anticipada, ya que el equipo consiguió su mejor arranque de toda la historia en las primeras cuatro jornadas de la Liga de Naciones de la UEFA, superando su registro anterior de 10 puntos en las ediciones de 2020/21 y 2024/25.

Esta cifra difiere de la primera edición del torneo en la temporada 2018/19, cuando los grupos estaban formados por solo 3 selecciones, antes de que Portugal lograra coronarse con el título en aquella ocasión, para luego repetir el logro en 2025.