Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, subrayó que su jugador Cristiano Ronaldo no le impondrá sus decisiones tácticas, y afirmó que el entrenador es quien toma las decisiones dentro de la selección, durante la rueda de prensa previa al duelo ante Dinamarca, previsto para mañana jueves en la tercera jornada de la Liga de las Naciones de la UEFA, en el estadio Parken de Copenhague.

Jesus declaró: "Le dije (a Ronaldo) que no sería titular en los partidos ante Noruega y Dinamarca. He trabajado un año con Cris. Conozco perfectamente su estado físico. Ya lo hacía en Arabia Saudita, cuando jugábamos cada 3 días... Y le comenté que estaría presente donde y cuando fuera necesario. Y eso es lo que ha ocurrido".

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"El que manda"

Sobre el hecho de no haber alineado a Ronaldo ante Noruega, pese a que se habló de una promesa verbal que le había hecho, Jesus insistió en que la prioridad del cuerpo técnico sigue siendo el interés del equipo, y consideró que el desarrollo del partido ante Erling Haaland y sus compañeros no permitió dar entrada al delantero de 41 años.

Jesus señaló al respecto: "Puedo prometer lo que quiera. Yo soy el entrenador. Le dije al jugador que no sería titular en el partido y que estaría en el banquillo. Si lo necesito durante 30 minutos, jugará, y si no lo necesito, no jugará. Ningún jugador va a cambiar mis ideas, ni él ni nadie más en el fútbol, ni siquiera ningún presidente, eso no ocurrirá jamás".

Y añadió el exentrenador del Sporting de Lisboa y el Benfica: "El estatus es una cosa, pero las normas son las mismas para todos. El estatus viene de su pasado y de su trayectoria... Hay que tenerlo en cuenta, pero yo decido siempre en función del objetivo del equipo. Yo soy quien decide. Quien ha trabajado conmigo lo sabe. En el club, el presidente es quien manda; en el equipo, mando yo".

Y cuando se le preguntó si Ronaldo entraría ante Dinamarca, en lugar del delantero titular Gonçalo Ramos, respondió: "No lo sé. Depende del partido".

Las declaraciones de Jesus llegaron después de lo que se dijo sobre el enfado de Ronaldo por no haber participado en la victoria ante Noruega (2-1), el pasado domingo, en la segunda jornada de la Liga de las Naciones de la UEFA.

"El Don" no participó en el partido, ni siquiera desde el banquillo, y tampoco entrenó con sus compañeros el lunes y el martes. Jesus había explicado antes del encuentro que planeaba dar entrada, aunque era poco probable que fuera titular.

Y tras el pitido final en Oslo, Ronaldo se dirigió directamente desde el banquillo al túnel de vestuarios, sin unirse a sus compañeros para saludar a la afición portuguesa que había acudido al partido.