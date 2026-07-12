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Jeffrey de Lange podría volver a la Eredivisie: ya hay conversaciones

Fichajes
J. De Lange
Marsella
FC Twente

Jeffrey de Lange podría volver al FC Twente. Según Voetbal International, el club de Enschede busca fichar al portero de 28 años del Olympique de Marsella.

Lars Unnerstall es el titular desde hace años, pero con 35 años, el director técnico Erik ten Hag busca un rival de peso.

El Twente ya lo fichó entre 2017 y 2022, aunque solo disputó tres partidos oficiales.

El guardameta desea regresar para disponer de más minutos, ya que en Marsella es suplente de Gerónimo Rulli.

Hasta ahora ha jugado diez partidos con el equipo francés y su contrato dura hasta mediados de 2027.

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No obstante, ambos clubes aún deben acordar el traspaso; la semana pasada el Twente no alcanzaba la cifra pedida por el Marsella, aunque las conversaciones prosiguen.

Formado en la cantera del Ajax, De Lange ya jugó en Twente y en el Go Ahead Eagles, donde disputó 110 partidos antes de fichar por el Marsella en 2024. Transfermarkt fija su valor en 2,5 millones de euros.

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