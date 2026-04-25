Jay Gorter podría volver a la Eredivisie un año después de dejar el Ajax

Jay Gorter podría dejar pronto el Paphos FC de Chipre. Según fuentes consultadas por Voetbal International, el FK Qarabag está interesado en el portero neerlandés, que valora todas las opciones.

Gorter es titular en el Paphos, pero el club chipriota atraviesa problemas económicos, así que su salida parece probable. Tiene contrato hasta 2028, por lo que el club podría exigir un traspaso.

El guardameta, formado en las categorías inferiores del Ajax y en el primer equipo entre 2021 y 2025, duda sobre un traslado a Azerbaiyán. Prefiere regresar al Go Ahead Eagles, donde jugó entre 2018 y 2019.

El club cuenta con la salida de Jari De Busser este verano, por lo que Gorter es candidato firme para llegar a De Adelaarshorst. Al guardameta de 25 años le atrae la idea de fichar por el equipo de Deventer.

Paphos está dispuesto a liberar parte de su contrato, lo que hace atractiva su vuelta a los Países Bajos. Sin embargo, Go Ahead sigue a varios porteros.

Además, aún no hay oferta formal por De Busser, quien sigue siendo uno de los jugadores más destacados del equipo de Melvin Boel.