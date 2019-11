Javier Aguirre tuvo una oferta del West Brom de Inglaterra

El técnico mexicano confesó que recibió una interesante propuesta laboral en 2013.

Javier Aguirre es uno de los técnicos más destacados en la historia del futbol mexicano. Acostumbrado a salir de la zona de confort, el Vasco cuenta con un prestigio ganado por sus distintas travesías, dirigiendo en , , Emiratos Árabes y .

El Vasco estuvo en entrevista con el famoso programa español El Chiringuito, en el que confesó que por cábala Nery Castillo le solicitó fumar en los medios tiempos de los partidos, petición que decidió declinar su entrenador.

Igualmente, contó por primera ocasión que recibió en 2013 una propuesta que se tuvo que pensar mucho: "Creo que me ha ido bien en España, pero me gustaría intentarlo en la Premier. Cuando tuve una oferta me sentí con la obligación de rechazarla. Me llamó el West Bromwich Albion un mes de diciembre, estaba en el ".

Aguirre Onaindía ha afirmado en múltiples oportunidades su deseo por dirigir en Inglaterra, considerada por muchas como la mejor Liga del planeta. Actualmente el se encuentra en Segunda División, descendiendo en la temporada 17-18.