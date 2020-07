Javi Gracia y lo único que no se puede dejar pisotear

Bastó con el primer discurso de Javi Gracia, un vídeo, una frase sobre la cantera y otra sobre el carácter para que parte del valencianismo, harto de la propiedad y la nefasta temporada, volviese a ilusionarse. Así de simple. Así es la rosa. Así es el cardo. La pasión por encima de la razón. El hincha, cuyo amor incondicional por los colores arrasa con cualquier vestigio de sentido común y racionalidad, vive de alimentar ilusiones. Y Javi Gracia es precisamente eso. Un nuevo comienzo, una ilusión renovada. Valenciastán se volcará con su entrenador, le apoyará a muerte y se obligará a creer, pese a lo que indica el sentido común, que este será el año. No deja de ser curioso que en un negocio donde los aficionados saben, de primera mano, de qué va la historia y quiénes son los culpables, basten apenas tres detallitos para volver a la casilla de salida y hacer un ejercicio de optimismo desbordante. Sí, el fútbol es un cochino negocio. Y sí, es el único negocio del mundo donde el dinero se gana o se pierde jugando con los sentimientos de los que lo financian. El fútbol es dinero, pero también es ilusión.

Como a uno le pagan por analizar y no por apasionarse, le diré que en las casas de apuestas se paga muy poco que la aventura Javi Gracia acabará en siniestro total. Y no por la capacidad del navarro, que es un buen entrenador, un tipo educado, correcto, con un método efectivo y que podría triunfar en cualquier equipo, porque llega con el deseo de hacerlo en Mestalla. El índide de fracaso del proyecto es muy alto porque aquí no importa quién viene, sino quién se queda. Viene Gracia, sí. Pero se queda Meriton Holdings. Y eso, pese al optimismo incurable del aficionado, es un hecho. Si los resultados son malos, vendrá otro entrenador. Si el entrenador no asume las condiciones del dueño, vendrá otro entrenador. Si el vestuario no se alinea con Meriton, el que sea saldrá del vestuario. Y cuando haya que decidir quién se compra y quién se vende, decidirá Meriton. Peter Lim juega con las cartas marcadas y eso, a la larga, jamás puede salir bien.

¿Qué pedirle entonces a Javi Gracia? Que mantenga su autonomía, que no sea una marioneta de la propiedad, que reanime el muerto viviente que le deja Peter Lim y que estimule al vestuario. Muchísimas cosas. Demasiadas. Y entre otras ellas, la más importante. Defender la identidad del club. Esa que supo defender en el campo Marcelino hasta que le echaron. Esa que supo tener Mateu Alemany en los despachos hasta que le largaron. Esa identidad que es fiel al escudo del murciélago y a la camiseta que, al final, es lo que le queda al socio. Escudo y camiseta. Ese es el único patrimonio valencianista. Eso es lo único que Meriton no puede ni debe pisotear, por muchas acciones que tenga.

Rubén Uría