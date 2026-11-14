Para ver gratis en EE. UU. el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF entre Jamaica y México, tienes dos opciones: sintonizar la televisión abierta en tu cadena local afiliada a Univision o ver el encuentro en streaming en tu dispositivo digital.

El encuentro se juega hoy, sábado 14 de noviembre de 2026, en el National Stadium de Kingston, Jamaica, donde El Tri de Rafael Márquez se mide a los Reggae Boyz liderados por el interino Rudolph Speid.

Pruebas gratuitas de servicios de streaming de televisión en directo

Si no tienes antena, puedes suscribirte a una prueba gratuita de un servicio premium de streaming y ver el partido en tu dispositivo. Recuerda cancelar antes de que termine el periodo de prueba para evitar cargos.

DirecTV ofrece una prueba gratuita de cinco días en todos sus paquetes, perfecta para ver ambos partidos de cuartos de final y otros encuentros clave de la Liga de Naciones de la CONCACAF.

Proveedor Duración de la prueba Canales DirecTV Stream 5 días TUDN, Univision, ViX (en español)

Antena de TV de señal abierta (OTA)

Dado que este partidazo se transmitirá en las principales cadenas de televisión local en lugar de canales de cable premium, puedes verlo 100% gratis usando una antena de TV digital estándar conectada directamente a tu televisor.

Para la narración en español: Sintoniza tu estación local de Univision.

Números de canal de Univision

Para las compañías de cable tradicionales como Xfinity (Comcast), Spectrum (Charter), Cox y Optimum, los números de canal exactos están vinculados directamente a la filial de transmisión local de tu ciudad.

A continuación, te mostramos dónde se ubica la cadena en los diez mercados de televisión más grandes de EE. UU.:

Área metropolitana de Nueva York

Univision: Canal 41 (WXTV-DT)

Área de Los Ángeles

Univision: Canal 34 (KMEX-DT)

Área de Chicago

Univisión: Canal 66 (WGBO-DT)

Área de Dallas-Fort Worth

Univisión: Canal 23 (KUVN-DT)

Filadelfia

Univisión: Canal 65 (WUVP-DT)

Área de Houston

Univisión: Canal 45 (KXLN-DT)

Área de Atlanta

Univisión: Canal 34 (WUVG-DT)

Área de Washington, D.C.

Univisión: Canal 14 (WFDC-DT)

Área de Boston

Univisión: Canales 27 y 66 (WUNI)

Área de San Francisco–Oakland–San José

Univision: Canal 14 (KDTV-DT)

Si estás fuera de Estados Unidos y deseas ver la cobertura estadounidense de los próximos partidos del Tri en tu servicio de streaming preferido, puedes hacerlo superando las restricciones geográficas mediante una red privada virtual (VPN).