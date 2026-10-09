Iraola: Liverpool perderá a estos jugadores ante el Manchester City

Andoni Iraola, entrenador del Liverpool, anunció la baja de la dupla formada por Alex Isak y Cody Gakpo para el próximo partido del equipo ante el Manchester City el domingo que viene, en la sexta jornada de la Premier League, debido a sendas lesiones.

El entrenador del Liverpool explicó su postura sobre el clima de incertidumbre que rodea la situación del Manchester City por las acusaciones que pesan sobre él, afirmando: «Creo que la incertidumbre no es buena para ninguna de las partes implicadas, pero el proceso sigue su curso y debemos ser pacientes».

Iraola comentó el arranque invicto afirmando en rueda de prensa: «Es una pregunta difícil. Las cosas pintan bien, aunque empatamos al inicio de la temporada en dos partidos en los que no estuvimos al nivel exigido. Pero la serie de encuentros actual entre los parones internacionales será diferente, ya que nos mediremos a equipos que están entre los cuatro primeros, además de un partido de la Copa de la Liga inglesa ante el Chelsea y los compromisos de la Liga de Campeones».

Sobre la situación de las lesiones, Iraola declaró: «Sí, Isak y Gakpo no jugarán, no están disponibles por desgracia para nosotros a causa de las lesiones durante el parón internacional. Siempre esperas que el médico no te llame, pero no tuvimos suerte y no participarán. En cuanto a los plazos, Gakpo sufre una lesión en el tobillo y es cuestión de cómo gestiona el dolor; creo que recibió una entrada fuerte y ahora está trabajando, pero no estará listo para el domingo. En cuanto a Isak, sufre una lesión en el muslo y estará disponible cuando se sienta preparado. Sus lesiones no parecen de larga duración, pero no estarán listos para el domingo».

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Sobre contar con Luis Comas, el entrenador del Liverpool dijo: «Comas cuenta con nuestra confianza, como saben, y no es una gran sorpresa, pues el jugador ha demostrado que está preparado para jugar. Tenemos otros futbolistas que pueden cubrir las posiciones, así que tomaremos las decisiones adecuadas».









Sobre el enfrentamiento ante el Manchester City, Iraola declaró: «Es un partido emocionante en nuestro estadio de Anfield contra el líder de la liga, que ha ganado todos sus partidos. Buscarán la victoria y nosotros también. Debemos estar preparados y ayudar a nuestra afición, y espero que estemos a ese nivel».

El técnico del Liverpool prosiguió: «Creo que todavía es muy pronto para juzgar nada, sea cual sea el resultado del partido del domingo. Solo hemos disputado cinco encuentros, pero es cierto que nos gusta enfrentarnos a equipos como el Manchester City y mostrar nuestro nivel ante ellos. Es un momento muy importante para todos los implicados, y un partido emocionante».

Preguntado por Jaquez, Iraola respondió: «Está claro que ha ofrecido un buen rendimiento, y es ante todo un buen jugador. Han visto vídeos suyos, pero si no lo ves cada día no puedes valorar lo que tiene. Me alegro por él a nivel personal por su debut con la selección de Francia, algo que siempre es difícil. Jugó bien y debe estar contento, pero tiene un largo camino por delante. Está en plena forma y disponible para jugar, estará bien y mañana debemos entrenar».

Sobre el ambiente en el estadio, Iraola dijo: «Siempre creo que cuando juegas y vives este tipo de partidos el ambiente es grande y especial, y creo que queremos dar a los aficionados motivos para estar con nosotros. Cuando ven sobre el césped al equipo que quieren, podemos crear un mejor ambiente».

Sobre si es un partido que no admite la derrota, Iraola respondió: «¿Es un partido que no admite la derrota? No. Actualmente, en la Premier League cada partido se considera grande y será difícil, pues el nivel de la competición ha aumentado muchísimo. Cada vez que te enfrentas a un equipo cercano a ti siempre quieres ganar, y al final todavía estamos en una fase temprana de la temporada».

Sobre la posición de delantero centro, Iraola declaró: «Incluso antes de la ausencia de Hugo Ekitiké, a quien espero recuperar y poner a disposición, teníamos algunas opciones limitadas. Puede que recuperemos a Chiesa, pero no ha jugado ni un solo minuto hasta ahora. Comas es el único delantero centro puro del que disponemos actualmente, pero tenemos algunas otras opciones, entre ellas extremos que ya han jugado en la línea delantera».

Iraola cerró sus declaraciones comentando sobre Barcola: «No creo que esté pasando por un mal momento. Existe la creencia de que los extremos no rinden bien si no marcan goles, pero debemos valorar todo el partido. Esto me importa, y quiero que él lo entienda. Se ha incorporado a Francia, y quiero que esté presente y aproveche las ocasiones que se le presenten. Ha jugado de extremo izquierdo y también ha actuado como delantero centro, por lo que puede ocupar las tres posiciones de la línea delantera».