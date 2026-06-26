Irán es clave para que Egipto iguale el logro de Marruecos en el Mundial

Egipto busca igualar el logro de Marruecos en el Mundial cuando enfrente a Irán en un partido decisivo de la fase de grupos.

Mañana sábado, en la última jornada del Grupo 7 del Mundial 2026, Egipto se medirá a Irán en Estados Unidos, Canadá y México.

El equipo de Hossam Hassan aspira a alcanzar por primera vez los octavos de final.

Egipto lidera el grupo con 4 puntos, tras empatar 1-1 con Bélgica y vencer 3-1 a Nueva Zelanda.

Una victoria ante el representante asiático le daría el liderato con 7 puntos.

Un empate le bastaría si Bélgica no vence a Nueva Zelanda o si lo hace por la mínima.

Egipto cuenta con una diferencia de goles de +2, mientras que la selección europea está en 0.

Si Egipto lidera el grupo, sería el segundo equipo árabe en lograrlo, según «Opta».

Marruecos es el único equipo árabe que lo logró, en 1986 y 2022.

Marruecos ha alcanzado la segunda ronda en tres ocasiones, la última en la presente edición como segundo de grupo.

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