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De un póker a otro para los campeones de Italia en la Serie A. Tras el rocambolesco empate 4-4 en el campo del Atalanta, el Inter gana 4-0 al Genoa en San Siro.

Lo que cambia es la eficacia recuperada en ataque (cuatro tiros a puerta y cuatro goles, además del disparo al poste de Carlos Augusto y el gol anulado a Dimarco por el VAR por un fuera de juego milimétrico) y la defensa, que esta vez dejó la portería a cero.

También gracias a dos grandes paradas de Provedel con 0-0 en el marcador (alineado en lugar de Martinez, que se enfrentaba a su exequipo y estaba en la grada por las secuelas de la contusión en el muslo que sufrió el pasado miércoles contra el Stuttgart en la Champions League) ante Osmajic, que estuvo muy cerca de marcar el primer gol de cabeza del Genoa, el único equipo de la Serie A que aún no ha marcado de esa forma.

Las constantes son Marcus Thuram y Petar Sucic, que volvieron a marcar.

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El delantero francés, en su decimoquinto partido consecutivo como titular, marca por novena vez seguida en San Siro (y se queda a dos del récord de Bobo Vieri) y suma ocho goles y cinco asistencias en 12 partidos de Serie A.

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Tras el partido, el propio Thuram bromea sobre los penaltis: «Yo decido quién los tira, mirando las caras de mis compañeros».

Lautaro Martinez le responde medio en serio, medio en broma: «De todas formas, yo soy el último de la lista».

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Una frase que podría interpretarse con una pizca de egoísmo, dado su objetivo personal de ascender en la clasificación histórica de goleadores del Inter: actualmente, el argentino es tercero con 183 goles, por detrás de Altobelli (209) y Meazza (284). Eso sería si el capitán no fuese un reconocido jugador de equipo, como confirman estas otras palabras suyas: «¿Me he propuesto llegar a los 200 goles con el Inter esta temporada? No, me he propuesto seguir ganando trofeos para el club. ¿Es este el Inter más fuerte de los últimos siete años? No me gustan esos discursos, hay que demostrarlo siempre en cada entrenamiento y en todos los partidos».

Cristian Chivu aclara en serio el asunto de los penaltis: «Nuestros tres lanzadores son Calhanoglu, Zielinski y Sucic. Descubrimos a Petar el año pasado en los entrenamientos, escuchando también la opinión de nuestros porteros».

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El «saltito» al estilo de Jorginho está funcionando, aunque sabe que un posible fallo desde el punto de penalti desataría una oleada de críticas contra él.

El entrenador del Inter también da el visto bueno al croata como organizador por delante de la defensa: «Ya lo habíamos probado ahí algunas veces al final de la temporada pasada (en las tres últimas jornadas de Liga contra Lazio, Verona y Bologna, N. de la R.). Sabemos que tiene calidad técnica, zancada y visión de juego. Me gustó contra el Stuttgart y aún más en esta segunda parte, cuando se soltó y mostró algo extraordinario con jugadas muy buenas. Todavía tiene margen de mejora. Necesitamos energía nueva de jóvenes que puedan estar en un equipo como el nuestro, Stankovic también tendrá su oportunidad».

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Probablemente ya el martes por la noche, de nuevo contra el Genoa en San Siro, en la Coppa Italia. Si esa es y va a ser la única competición en la que tenga minutos, quizá sería mejor valorar la posibilidad de ceder en enero al hijo del exfutbolista serbio para que juegue con continuidad.

Ese mes también debería tomarse una decisión sobre el futuro de Hakan Calhanoglu, cuyo contrato vence en junio y al que, por tanto, el Inter corre el riesgo de perder gratis al final de esta temporada. El Inter no se arruinará para retener al turco a toda costa, más aún teniendo en cuenta el experimento en marcha con Sucic.

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Un interior que aprende a jugar de organizador, siguiendo el camino que ya recorrieron Brozovic, el propio Calhanoglu y Zielinski.

Sucic lideró al Inter contra el Genoa en balones jugados (123), pases completados (114, de ellos 69 hacia delante y 21 en el último tercio del campo), con un 98 % de acierto, ocasiones creadas (2), kilómetros recorridos (13,412) y velocidad en esprint (27,966 km/h).

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Sin olvidar, especialmente tras el peligroso balón que perdió al final del partido del pasado domingo, sus cinco recuperaciones, una menos que Curtis Jones. Tras una lesión muscular y en su tercer partido como titular después de las visitas a Madrid y Roma, el centrocampista inglés llegado del Liverpool da señales alentadoras. Recorrió 12,331 kilómetros y completó el 94 % de sus pases: 94, de ellos 62 hacia delante y 30 en el último tercio del campo.

Aunque su compatriota Zvonimir Boban (exfutbolista del Milan y ahora presidente del Dinamo de Zagreb, club del que llegó el jugador nacido en 2003 por 14,5 millones de euros más otros 2,5 millones en variables en el mercado de junio de 2025 y cuyo valor ya se ha triplicado como mínimo) piense de otra manera, Susic y el Inter quieren seguir juntos. Por supuesto, hará falta mejorar su salario respecto a su contrato actual hasta 2030, de 1,5 millones de euros netos al año, ya que en toda la plantilla del Inter solo cobra menos el tercer portero, Di Gennaro.

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La competencia interna viene bien, sobre todo porque la de fuera está resultando muy dura. Lazio y Roma siguen a toda velocidad en lo alto de la clasificación y el Inter no puede permitirse ir más despacio. Perder puntos como ocurrió en Bérgamo es un error que no debe repetirse: errar es humano, pero perseverar sería imperdonable.