Inter-Atalanta, un final de infarto: choque entre Kolarov y Djimsiti en el centro del campo

Todo pasó en los últimos minutos del Inter-Atalanta, correspondiente a la vigésimo novena jornada. Tras el gol de Krstovic —fruto de un contacto entre Sulemana y Dumfries— y un penalti reclamado por Frattesi, estallaron las vehementes protestas de los jugadores del Inter contra el árbitro Manganiello.





Momentos de tensión que valieron la expulsión de Chivu y que provocaron varios enfrentamientos en el centro del campo entre jugadores de ambos equipos. En los últimos minutos, las quejas de los jugadores del Inter se hicieron llegar a Manganiello, ante quien se formó un corrillo con Barella y el propio Dumfries entre los más alterados.

Al final, la tensión también fue máxima entre Kolarov y Djimsiti, que llegaron a tener un encontronazo en el centro del campo. El segundo entrenador del Inter había saltado al campo en los últimos minutos para protestar ante el equipo arbitral y, por lo tanto, también se enfrentó al defensa del Atalanta.