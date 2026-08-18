¿Insinúa una sorpresa? El Arsenal define las características de su próximo fichaje

A pesar del gran gasto durante el mercado de fichajes de verano, el Arsenal sigue dispuesto a cerrar nuevos acuerdos antes del cierre del mercado, pero ha impuesto una condición estricta para que eso ocurra.

Richard Garlick, director ejecutivo del Arsenal, afirmó que no dará ningún nuevo paso en el actual mercado de verano salvo que encuentre elementos capaces de elevar el nivel del equipo.

El Mirror recogió las declaraciones de Garlick a la cadena Sky Sports: "Queremos jugadores que lleven al Arsenal hacia adelante. Antes, a veces buscábamos jugadores para completar la plantilla o llevar al equipo a cierto nivel, pero ahora competimos en los niveles más altos y necesitamos jugadores capaces de cambiar la ecuación".

Y añadió: "Si surge una oportunidad adecuada, buscaremos reforzar al equipo en todas las posiciones. El mercado de fichajes seguirá abierto durante las próximas dos semanas, y si encontramos jugadores que puedan hacer progresar al Arsenal, estudiaremos su contratación".

El Arsenal ha gastado alrededor de 110 millones de libras esterlinas este verano, tras la incorporación definitiva de Piero Hincapié, junto a Christos Tzolis y Bruno Guimarães.

Garlick explicó que el techo de las expectativas se elevó tras la conquista de la Premier League por parte del Arsenal y su llegada a la final de la Liga de Campeones de Europa, lo que hizo que el club apunte a un grupo limitado de jugadores capaces de marcar una diferencia clara.

Las declaraciones de Garlick coinciden con la postura del director técnico Mikel Arteta, quien afirmó que el Arsenal busca a los mejores jugadores capaces de marcar la diferencia en los partidos decisivos.

Arteta dijo: "La ambición del club y de sus propietarios es convertirnos en el mejor club del mundo. Y para lograrlo, necesitamos a los mejores jugadores, porque son ellos quienes deciden los partidos y marcan la diferencia cuando el momento es importante".

El Arsenal sigue vinculado a varios nombres, siendo el más destacado Julián Álvarez, estrella del Atlético de Madrid al que también persigue el Barcelona, lo que hace que la operación sea más difícil.

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