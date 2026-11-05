Según una lista publicada por la MLS con las diez camisetas más vendidas de 2026, el histórico jugador del Bayern de Múnich sigue siendo uno de los grandes favoritos de la afición. La camiseta de su club con el nombre de Müller ocupa el tercer puesto.

Solo las camisetas con los nombres de Lionel Messi (Inter Miami) y Heung-Min Son (Los Angeles) a la espalda se venden más. Por detrás de Müller aparecen varios jugadores con trayectorias impresionantes.

Justo detrás, en cuarta posición, figura Robert Lewandowski, su compañero de ataque durante muchos años, ahora en el Chicago Fire. También están entre los diez primeros Antoine Griezmann (5.º, Orlando City), Luis Suárez (8.º, Inter Miami) y el delantero alemán Hany Mukhtar (9.º, Nashville SC).

¿Por qué aparece Hany Mukhtar en la clasificación?

El berlinés de nacimiento juega en la MLS desde 2020 y, por tanto, es una figura consolidada de la liga. En 2022 fue elegido jugador más valioso y, en septiembre, se convirtió en el primer futbolista nacido en Alemania en alcanzar los 100 goles en la MLS, incluidos los playoffs. Solo esta temporada ha marcado 17 goles y repartido ocho asistencias. Marco Reus (LA Galaxy), en cambio, no aparece en la clasificación.

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A primera vista también sorprende el sexto puesto de Cavan Sullivan, de apenas 17 años. Sin embargo, el adolescente está considerado la próxima gran promesa de Estados Unidos. Tras ser elegido «Player of the Month» en septiembre, hizo historia en octubre. En la victoria de Estados Unidos por 3-0, Sullivan se convirtió en el goleador más joven de su historia.

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Thomas Müller: líder de la Conferencia Oeste

Müller es, además, el primer jugador de los Whitecaps que entra en la lista desde Alphonso Davies en 2018. El futbolista, que ya tiene 37 años, llegó libre de Múnich a Vancouver en 2025 y desde entonces ha registrado 19 goles y once asistencias en 47 partidos.

Esta temporada, Müller ya ha aportado nueve goles, por lo que ha sido clave para que los Caps lideren la Conferencia Oeste tras 33 partidos de la temporada regular.

Thomas Müller, tercero: la clasificación de camisetas de la MLS