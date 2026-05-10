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Increíble: un jugador clave del Ajax pierde 4 kilos en poco tiempo

Ajax vs FC Utrecht
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El sábado, el Ajax cayó 1-2 ante el FC Utrecht en casa y se complicó su pase directo a Europa. Óscar García lo calificó de “noche dolorosa”.

García, visiblemente molesto, reconoce: «Es decepcionante; jugamos bien la primera parte, pero si no marcas, no sirve».

«Tuvimos tres o cuatro buenas ocasiones en la primera parte, pero no las materializamos», continúa García. «Ellos marcaron dos goles a balón parado, uno de ellos en el último minuto». Ese tanto final generó enorme frustración en el técnico del equipo de Ámsterdam.

«No queríamos regalar córners innecesarios, porque sabíamos que son fuertes a balón parado», afirma García. «Si quieres jugar al más alto nivel, no puedes cometer este tipo de errores. Es lo que hay».

Sorprendió que García eligiera a Kasper Dolberg como punta y dejara a Wout Weghorst en el banquillo. «Wout ha estado enfermo y ha perdido unos cuatro kilos», explicó el técnico. «Estaba en forma para jugar unos minutos, así que no es una excusa. Tenemos dos delanteros y debemos decidir».

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La gran actuación de Dolberg ante el PSV también pesó en la decisión. «Todos vieron cómo jugó en el partido anterior; pensamos que así recuperaría confianza y por eso lo puse de titular», concluyó.

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