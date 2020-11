Impacto mundial por muerte de Maradona: "En una Villa nació..."

Diego Armando Maradona, que sufrió durante las últimas semanas con un hematoma subdural en la cabeza, falleció a los 60 años de edad tras un paro cardiorespiratorio. El astro argentino se encontraba en su residencia en Tigre, cuando ocurrió el incidente y fue asistido por un equipo médico; sin embargo, no pudo ser reanimado.

El 25 de noviembre del 2020 quedará marcado como uno de los días más tristes del balompié mundial y, en homenaje a su sensible partida, en Goal armamos un repaso por los mejores momentos de su vida, desde la infancia hasta sus últimos días al frente de Gimnasia.

El lunes 30/10/1960 nace en el Policlínico Evita de . Su infancia se desarrolló en Villa Fiorito. Once años después, su primera aparición en los medios de comunicación: el diario Clarín, por las brillantes actuaciones de los Cebollitas, publicó una nota en la que decía que "había un pibe con porte y clase de crack", aunque lo llamaban equivocadamente "Caradona".

