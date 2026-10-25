El Real Madrid venció a su eterno rival, el Barcelona, por 2-1 en el Clásico de la primera vuelta de LaLiga española, disputado en el estadio Spotify Camp Nou.

El portal "Archivo VAR", especializado en las jugadas arbitrales polémicas, otorgó una calificación al árbitro Juan Martínez Munuera, que dirigió el Clásico, de 5,75 sobre 10 puntos.

Archivo VAR señaló que Munuera se vio obligado a calmar los ánimos desde los primeros minutos, intentando no precipitarse a la hora de mostrar las tarjetas amarillas, para no establecer un criterio demasiado permisivo en un partido de este tipo. Y acertó al hacerlo.

Su actuación se caracterizó por la neutralidad durante toda la primera parte, pero afrontó algunos problemas adicionales en la segunda. Tuvo que gestionar dos jugadas polémicas, y logró resolverlas de forma más o menos aceptable; manejó una de ellas de manera impecable, mientras que su decisión en la otra no fue del todo acertada.

En los minutos finales, al árbitro le faltó algo de estabilidad en sus decisiones, pues pasó por alto mostrar una tarjeta amarilla clara a Camavinga. Pero, en términos generales, consiguió dirigir un partido muy difícil, y sus aciertos fueron muchos más que sus errores.

El árbitro cometió dos errores en la gestión de las tarjetas, pero tomó varias decisiones correctas en las demás jugadas.

En primer lugar, el árbitro no sancionó una entrada de Joao Cancelo sobre Diomande, que estuvo cerca de sobrepasar los límites permitidos. Y aunque la jugada parece dura al verla en una imagen fija, al verla en movimiento queda claro que se trata de un contacto que provocó un rasguño en la pierna del rival. Era, por tanto, una jugada clara que ameritaba la tarjeta amarilla.

En cambio, el árbitro acertó plenamente al decidir no señalar un posible penalti por un toque de balón con la mano de Alejandro Baldé, en una jugada que registró 3 toques simultáneos en apenas un segundo.

El toque de mano fue totalmente fortuito, y no ameritaba señalar una infracción. En esta jugada, el árbitro tomó la decisión completamente correcta.