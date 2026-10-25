El brasileño Raphinha, estrella del Barcelona, lanzó unas declaraciones llamativas antes del Clásico frente al Real Madrid, después de identificar al dúo que considera la fuerza motriz del conjunto blanco, en unas palabras que no encabezó el nombre del francés Kylian Mbappé, pese a su brillante rendimiento con el equipo merengue.

El sitio"Tribuna" publicó las declaraciones de Raphinha antes del enfrentamiento entre ambos equipos, en las que habló de los elementos más destacados que representan un peligro para el Barcelona, señalando que la ausencia de Vinícius Júnior no hará más sencilla la tarea del conjunto catalán en un partido de esta magnitud.

Raphinha afirmó: "No puedo decir que su ausencia vaya a ser algo bueno para nosotros, porque al final el Real Madrid cuenta con muchos jugadores capaces de decidir los partidos".

Y añadió: "Es cierto que Vini no estará, pero hay otros jugadores que pueden ocupar su posición y marcar la diferencia en un partido de esta magnitud".

Próximos partidos BAR Primera División 16:00 RMA Ver

Vinícius se perderá el Clásico, pero Raphinha insistió en que la plantilla del Real Madrid incluye a numerosos jugadores capaces de suplirlo, lo que hace que enfrentarse al conjunto blanco sea una tarea complicada para el Barcelona.

Valverde recibe un elogio especial de Raphinha

Las palabras de la estrella del Barcelona no se limitaron a Vinícius, sino que dedicó un claro elogio al uruguayo Fede Valverde, poniendo de relieve su flexibilidad táctica y su capacidad para brillar en más de una posición.

Raphinha afirmó: "Fede puede incorporarse al ataque desde el centro del campo, y además le da al equipo muchas opciones cuando juega en la posición de lateral".

Y continuó: "Al final, es un jugador asombroso, que ofrece grandes niveles en el centro del campo y también brilla cuando juega en las bandas".

La fuerza motriz del Real Madrid

Raphinha eligió precisamente a Valverde y a Vinícius para hablar de su influencia dentro del Real Madrid, al considerar que ambos representan la fuerza motriz del equipo gracias al esfuerzo y al trabajo que aportan, al margen de sus posiciones dentro del campo.

La estrella del Barcelona afirmó: "Fede y Vini son la fuerza motriz del Real Madrid; son de ese tipo de jugadores que ponen mucho esfuerzo y trabajo en beneficio de su equipo, independientemente de la posición en la que jueguen".

Las declaraciones de Raphinha llegan antes de un enfrentamiento de gran importancia para ambos equipos, en el marco de la pugna entre el Barcelona y el Real Madrid, y de los cálculos particulares que impone el Clásico, ya sea a nivel de la disponibilidad individual o de los detalles tácticos que podrían decidir el duelo.







