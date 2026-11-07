Identidad perdida: el Barcelona tiene al lateral derecho más extraño del mundo

La posición de lateral derecho en el Barcelona ha dejado de ser una simple casilla fija en el once para convertirse en un espacio abierto a los experimentos y las sorpresas, después de que Hansi Flick recurriera a un grupo de jugadores que no pertenecen originalmente a esta demarcación, en una escena que refleja la situación excepcional que vive el conjunto catalán y que plantea interrogantes sobre quién ocupará este puesto en el futuro.

En el Barcelona, por la posición de lateral derecho han pasado jugadores de distintas generaciones, empezando por Eusebio, Goikoetxea y Celades, hasta llegar a Luis Enrique, Gabri y Sergi Roberto. Pero lo que ocurre actualmente resulta aún más extraño, pues ya no se trata de un intercambio de roles entre jugadores, sino de probar elementos procedentes de posiciones completamente diferentes.

Según el diario español As, Hansi Flick ha utilizado a cuatro jugadores diferentes en la posición de lateral derecho en los 15 partidos oficiales que ha disputado el Barcelona esta temporada. Eric García ha sido la opción más presente, tras ocupar el puesto en 7 partidos, frente a las 4 participaciones de Jules Koundé, dos de Xavi Espart y otras dos de Bryan Fariñas, que apareció recientemente en esta demarcación.

La paradoja es que estos cuatro jugadores, a excepción de João Cancelo, que es un lateral derecho por naturaleza y domina bien este rol, ninguno de ellos se formó jugando en esta posición. Y pese a ello, Flick ha encontrado en ellos soluciones distintas para afrontar las necesidades del equipo, hasta el punto de que la posición de lateral derecho se ha convertido en una especie de laboratorio táctico abierto dentro del club catalán.

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Koundé y Eric: centrales en la banda

El caso de Jules Koundé parece uno de los más interesantes, pues el defensa francés no estaba entusiasmado al principio con jugar de lateral derecho; de hecho, su fichaje por el Barcelona estuvo ligado a una promesa de Xavi Hernández de darle la oportunidad de jugar en el centro de la defensa, posición en la que había brillado anteriormente con el Sevilla.

Thomas Tuchel, entonces entrenador del Chelsea, quería ficharlo, pero lo veía como un jugador idóneo para ocupar la posición de lateral derecho, algo que no encajaba con las aspiraciones de Koundé en aquel momento. Con el paso de los años, su visión fue cambiando gradualmente, hasta el punto de reconocer que la posición de lateral quizá sea la más adecuada para sus cualidades.

En cuanto a Eric García, estaba acostumbrado a moverse por más de una posición, pero se formó esencialmente como central, demarcación en la que se siente más cómodo. Aun así, Flick logró convertirlo en su primera opción en la banda derecha, después de dejarle claro al final de la pasada temporada que lo veía como un elemento importante en este rol.

Espart y Fariñas: sorpresas desde el centro del campo

El caso de Xavi Espart y Bryan Fariñas es distinto, pues ambos tienen un perfil ligado al centro del campo, lo que hace que su aparición en la posición de lateral derecho llame aún más la atención.

Desde el principio, Flick mostró una clara admiración por Espart, un jugador que goza de gran consideración dentro del cuerpo técnico, hasta el punto de establecer una comparación entre él y Joshua Kimmich, exestrella del Bayern de Múnich.

Espart destaca por su capacidad para manejar el balón y la precisión en el pase, además de poseer una buena visión de juego y una lectura destacada de los espacios. Y aunque su perfil como centrocampista le otorga la capacidad de adaptarse a más de un rol, ha mostrado indicios de poseer un potencial que le permite evolucionar de forma más amplia en esta posición.

En cuanto a Fariñas, su aparición en la posición de lateral derecho en el duelo ante el Alavés fue una sorpresa que no se esperaba, pero el experimento tuvo un éxito notable y convenció a Flick de repetirlo en el partido de la Liga de Campeones ante el Aston Villa.

Y lo más llamativo es que el técnico alemán no dudó en apoyarse de nuevo en el jugador, pese a la escasez de laterales naturales y a la disponibilidad de Baldé como opción en la banda izquierda, lo que refleja el grado de confianza que ganó Fariñas tras su primera aparición.

¿Quién resolverá la batalla por el puesto?

Ante este panorama, se ha vuelto difícil predecir qué jugador se hará con la posición de forma permanente, aunque Eric García, Koundé, Espart y Fariñas parecen actualmente las opciones más destacadas de las que dispone Flick.

Pero hay un escenario aún más interesante que podría trastocar los cálculos, y consiste en que el técnico alemán aproveche el inesperado brillo de los jóvenes jugadores en la posición de lateral para devolver a Eric García y Koundé al centro de la defensa, algo que podría otorgar al Barcelona soluciones adicionales en la línea defensiva.

Y para los jugadores, la participación regular con el primer equipo sigue siendo la prioridad, por lo que todos parecen dispuestos a sacrificar sus posiciones preferidas, especialmente los elementos jóvenes que buscan aprovechar cualquier oportunidad para demostrar su valía y reservarse un lugar permanente en los planes del entrenador.

Un legado de experimentos y la ausencia de estabilidad

La rareza en la posición de lateral derecho no era algo nuevo para el Barcelona, pues el club sufrió mucho en esta demarcación desde la marcha de Dani Alves, sin lograr encontrar un sustituto capaz de ofrecer la misma continuidad.

Los últimos años conocieron experimentos que no lograron el éxito esperado, empezando por el fichaje de Douglas, pasando por Aleix Vidal, Nélson Semedo y Sergiño Dest, hasta llegar a Óscar Mingueza, que no consiguió afianzarse de forma permanente.

En contrapartida, el Barcelona recurrió en distintos periodos a soluciones poco convencionales, apoyándose en jugadores que lograron desempeñar la tarea aunque la posición no fuera su especialidad principal, como Eusebio y Celades, una experiencia que se prolongó posteriormente con Luis Enrique, Gabri y Sergi Roberto.

Y ahora, parece que el Barcelona continúa esta tradición, pero de una forma más variada, después de que la posición de lateral derecho pasara a reunir a centrales, centrocampistas y jóvenes talentos, en un once cuyos rasgos resulta difícil predecir de un partido a otro.

Y entre la ausencia del lateral especializado y la multiplicidad de soluciones disponibles, la posición de lateral derecho en el Barcelona sigue siendo una de las más extrañas y polémicas del fútbol mundial.