Ibrahimović da una lección a Brasil... y celebra con Noruega a su manera

El Mundial 2026 sorprendió con la eliminación de Brasil en octavos ante Noruega. La polémica llegó a los estudios, donde el exfutbolista sueco Zlatan Ibrahimović criticó a la «Seleção»Criticó el bajo nivel de Brasil desde el inicio y elogió a Noruega, recordándole el título sueco de 1994.

Noruega avanzó a cuartos tras ganar 2-1 a Brasil en Nueva York.

Según la cadena brasileña «Globo», Ibrahimović —exjugador de Barcelona, Milán, París Saint-Germain y Manchester United— trabaja como comentarista en una televisión estadounidense y analizó el encuentro tras su conclusión.

El sueco se mostró impresionado por Noruega y la comparó con la selección sueca que alcanzó las semifinales del Mundial de 1994.

Ibrahimović afirmó: «Cuando el león tiene hambre, come. Esta Noruega me recuerda a Suecia en el Mundial de 1994. Veamos si llegan al mismo nivel que alcanzó Suecia. La historia es muy similar, y es bonito ver cómo continúa esta historia».

Zlatan no solo elogió a Noruega, sino que criticó a Brasil y a su entrenador, Carlo Ancelotti, por no alcanzar el nivel esperado.

Brasil no me convence desde el primer partido. Los cambios de Carlo no funcionaron, los de Solbakken sí. Noruega mostró un fútbol bonito y organizado; Brasil, desordenado. No sé… Parecía que bailaban al son del viento».

Las palabras de Ibrahimović reflejan el reconocimiento a Noruega tras eliminar a uno de los favoritos, y aumenta la presión sobre Carlo Ancelotti tras la sorpresiva eliminación de Brasil, mientras Noruega escribe una de las grandes historias del Mundial 2026, con la mira en igualar o superar el hito sueco.