Ibrahim Hassan: «No vemos a Messi... pero tenemos 26 como él en la selección de Egipto»

Ibrahim Hassan, seleccionador de Egipto, elogió el espíritu de los Faraones en el Mundial 2026, habló de la lesión de Mohamed Salah y explicó cómo su hermano, el entrenador Hossam Hassan, prepara los partidos.

El viernes alcanzaron los octavos al vencer a Australia 4-2 en los penaltis, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, y ahora se medirán a Argentina, que superó 3-2 a Cabo Verde también en la prórroga.

En una entrevista con Ahmed Moussa en el programa «A mi responsabilidad», del canal «Sada al-Balad», Ibrahim Hassan explicó: «Cuando Salah salió del partido contra Irán, tenía una lesión, y se hizo un gran esfuerzo para que pudiera jugar contra Australia... Normalmente, esta lesión tardaría al menos diez días en curarse».

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Y añadió: «Hossam prepara cada partido como un examen: estudia al rival y se aprende de memoria todo lo que los jugadores deben saber, por eso el plantel lo conoce todo... Además, Hossam transmite mucha confianza a los jugadores; desde el primer día les dijeron: «No queremos irnos, nos quedamos aquí».

El exlateral derecho de los Faraones añadió: «Les decimos: “Jugad y dadlo todo; no sabemos si volveremos a un Mundial…”. Haytham hizo un gran partido y estaba listo; le daremos minutos según cómo se desarrolle el encuentro».

Sobre el duelo del martes contra Argentina y Lionel Messi, Ibrahim afirmó: «No vemos a Messi; decimos a los jugadores que salgan y jueguen sin fijarse en el rival... Ellos tienen a Messi, pero nosotros tenemos a Mohamed Salah y a 26 Messis, y ojalá Dios nos recompense».