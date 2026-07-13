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Hwang In-beom deja el Feyenoord: el traspaso se cerrará pronto

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I. Hwang

Hwang In-beom podría ser jugador del FC Porto en breve. El diario portugués «A Bola» informó el lunes de que el club luso está «muy cerca» de fichar al centrocampista de 29 años.

Los clubes negocian a buen ritmo y el traspaso podría cerrarse en cualquier momento.

Según el diario, percibirá unos tres millones de euros brutos al año, es decir, alrededor de 1,5 millones netos por temporada.

El fin de semana, el diario luso «Record» ya apuntó que el Oporto valoraba contactar con el Feyenoord para ficharlo tras su gran Mundial con Corea del Sur, donde marcó un gol y dio una asistencia ante la República Checa.

En el Feyenoord, Hwang, de 29 años, tiene contrato hasta mediados de 2028. Según Transfermarkt, su valor de mercado es de siete millones de euros, misma cifra que el club de Róterdam pagó en 2024 al Estrella Roja de Belgrado.

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Francesco Farioli, técnico del Oporto, ya lo conoce de la Eredivisie. El club se proclamó campeón de Portugal la temporada pasada.

Hasta ahora ha jugado 54 partidos con el Feyenoord, en los que ha marcado cuatro goles y dado ocho asistencias.

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