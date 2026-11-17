Cómo ver el Hungría vs Irlanda del Norte con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

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Previa del partido

UEFA Nations League B - Jornada 6 17 nov 2026 - 14:45 Puskas Arena

Hungría recibe a Irlanda del Norte en el Puskás Aréna de Budapest en el Grupo 2 de la Liga B de Naciones de la UEFA. El equipo de Marco Rossi busca prolongar su buena racha de resultados en la competición.

Hungría llega en buena forma tras ganar tres de sus cuatro partidos de la Liga de Naciones hasta la fecha. En su último encuentro de la fase de grupos venció por 0-2 a Georgia a domicilio, un resultado que le permite afrontar este partido en una buena posición en la clasificación.

Irlanda del Norte llega tras vencer por 1-0 a Ucrania en su último partido de la Liga de Naciones, un resultado que demostró que el equipo de Michael O'Neill es capaz de sumar puntos en este grupo.

El estado físico de Dominique Szoboszlai ha sido tema de conversación antes del partido. El centrocampista del Liverpool necesitó un aparatoso vendaje en la rodilla durante un encuentro con su club y los servicios médicos de Hungría lo han seguido de cerca. Su participación sigue siendo una incógnita de cara al inicio del partido.

Irlanda del Norte ha sido irregular a lo largo de la campaña, pero se apoyará en la confianza que le da su reciente victoria. El equipo de O'Neill empató 0-0 con Hungría anteriormente en la fase de grupos, así que sabe que puede frenar a este rival.

Con ambos equipos aún en disposición de sumar puntos importantes en el tramo final de la fase de grupos, este partido tiene mucho en juego.