Hossam Hassan siembra la duda: «No vamos a arriesgar a Salah contra Australia»

El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, confirmó que Mohamed Salah participará en el partido contra Australia de los dieciseisavos de final del Mundial.

Salah se lesionó ante Irán en la última jornada de grupos.

Las pruebas médicas confirmaron una distensión en el isquiotibial, por lo que la Federación Egipcia informó que el jugador, de 34 años, inició de inmediato un programa de rehabilitación.

Hassan añadió que el jugador recibió fisioterapia toda la semana y, tras ser evaluado por los médicos, se unió parcialmente al entrenamiento colectivo el miércoles.

En la rueda de prensa, recogida por «The Athletic», Hassan confirmó que el jugador está listo, aunque sin precisar su participación.

El seleccionador de los Faraones afirmó: «Salah está muy motivado y quiere ayudar, pero solo jugará si estoy seguro al 100 % de que está listo».

Y añadió: «No estoy seguro de que vaya a ser titular, pero tengo pensado alinearlo en el partido».

Sobre si Salah recibe el reconocimiento que merece, añadió: «Tengo mucha suerte de trabajar con él y estoy muy contento con lo que hemos logrado juntos hasta ahora».

Y añadió: «He sabido aprovechar a Salah de forma excelente, tanto desde el punto de vista táctico como técnico, y quizá haya superado lo que la gente esperaba de él hasta ahora. Hemos visto en él un estilo más ofensivo, y es uno de los jugadores más importantes del mundo».