Hossam Hassan elogia la trayectoria de Marruecos en el Mundial

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, habló sobre Marruecos antes del partido de los Faraones contra Australia en los octavos de final del Mundial.

Egipto se mide a Australia esta tarde en los octavos de final.

En la vísperadel encuentro, el técnico destacó: «Hay que elogiar el rendimiento de las selecciones árabes y africanas en el torneo, ya que han disputado partidos realmente destacados».

Y añadió: «Hemos visto un nivel digno, pese a su eliminación».

El seleccionador de los Faraones añadió: «La selección marroquí, nuestra hermana, ha adquirido mucha experiencia en el Mundial».

Y destacó: «El jugador con menos partidos en la actual convocatoria de Marruecos ha participado en dos o más ediciones del Mundial».

Marruecos superó los dieciseisavos tras vencer a Holanda en los penaltis.

Hossam Hassan añadió: «Egipto puede llegar lejos y hacer felices a sus aficionados».

Y añadió: «Compensamos la falta de experiencia mundialista con el esfuerzo de los jugadores y la evolución del grupo».