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Egypt Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Hossam Hassan elogia la trayectoria de Marruecos en el Mundial

Australia vs Egipto
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Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, habló sobre Marruecos antes del partido de los Faraones contra Australia en los octavos de final del Mundial.

Egipto se mide a Australia esta tarde en los octavos de final.

En la vísperadel encuentro, el técnico destacó: «Hay que elogiar el rendimiento de las selecciones árabes y africanas en el torneo, ya que han disputado partidos realmente destacados».

Y añadió: «Hemos visto un nivel digno, pese a su eliminación».

El seleccionador de los Faraones añadió: «La selección marroquí, nuestra hermana, ha adquirido mucha experiencia en el Mundial».

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Y destacó: «El jugador con menos partidos en la actual convocatoria de Marruecos ha participado en dos o más ediciones del Mundial».

Marruecos superó los dieciseisavos tras vencer a Holanda en los penaltis.

Hossam Hassan añadió: «Egipto puede llegar lejos y hacer felices a sus aficionados».

Y añadió: «Compensamos la falta de experiencia mundialista con el esfuerzo de los jugadores y la evolución del grupo».

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