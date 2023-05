En México, ¿Qué canal transmite Real Sociedad vs Real Madrid por La Liga y a qué hora es?

La Real Sociedad recibe la visita de los Merengues en San Sebastián.

La Real Sociedad de Alguacil recibirá a Real Madrid para disputar uno de los enfrentamientos clave de cara a sus aspiraciones de la próxima temporada, en la cual buscarán llegar lo más lejos posible en la Champions una vez que amarren su clasificación.

El cuadro blanco llegará a la cancha del Anoeta tras vencer a Almería por 4-2, sin embargo, la Real Sociedad también goza de un buen momento y lo demostró al derrotar a domicilio a Osasuna en la fecha 31 de La Liga.

El partido se jugará en la Reale Arena, y dará inicio a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) el martes, 2 de mayo.

Aquí en GOAL te decimos el canal y la fecha en donde se podrá ver en vivo desde México:

REAL SOCIEDAD VS REAL MADRID: FECHA Y HORARIO

El partido se jugará el martes, 2 de mayo a las 14:00 horas, tiempo del Centro y Sureste de México. En el Noroeste y Pacífico comenzará a las 13:00 horas.

TRANSMISIÓN DEL REAL SOCIEDAD VS REAL MADRID

Solamente SKY y TUDN tienen los derechos televisivos de La Liga para la temporada 2022-23, siendo SKY Sports la única opción para seguir el encuentro.

¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

CÓMO VER ONLINE REAL SOCIEDAD VS REAL MADRID

El partido de Real Sociedad vs Real Madrid se podrá ver vía streaming por internet a través de la aplicación Blue to go.





El partido de Real Sociedad vs Real Madrid se podrá ver vía streaming por internet a través de la aplicación Blue to go.

PROBABLES ALINEACIONES

Real Sociedad (1-4-3-3): Remiro; Muñoz, Le Normand, Zubeldía, Elistondo; Silva, Zubimendi, Merino; Barrenetxea, Fernández, Kubo.

Real Madrid (1-4-3-3): Cortois; Mendy, Rudiger, Militao, Carvajal; Camavinga, Tchouaméni, Modric; Vinícius, Benzema, Rodrygo.