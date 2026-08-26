¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Homenaje oficial egipcio a la histórica colaboración con el Barcelona

Barcelona vs Athletic Club
Barcelona
Athletic Club
Primera División
Barcelona vs Al Ahly SC
Al Ahly SC
Amistosos
España
Egipto

Contrato por 3 años

La compañía "EgyptAir" firmó un acuerdo de colaboración con el Barcelona español, en virtud del cual se convirtió en la "aerolínea oficial exclusiva" del primer equipo de fútbol masculino, del equipo de baloncesto y del equipo de balonmano, hasta el final de la temporada 2028-2029.

El Consejo de Ministros egipcio señaló, a través de su página oficial en "Facebook", que el acuerdo incluye la aparición del logotipo de "EgyptAir" en la camiseta del equipo de balonmano del Barcelona.

Lee también

Courtois: la elección del Barcelona por parte de Rodri es lamentable para él

Tras su debut: Cristiano Ronaldo cumple el sueño de un jugador del Real Madrid

El comunicado añadió que "patrocinar a uno de los clubes deportivos más prestigiosos del mundo constituye un logro sin precedentes en la historia de EgyptAir".

Y prosiguió: "Este acuerdo forma parte del plan de la compañía EgyptAir para ampliar su flota y su red de rutas internacionales, y es una muestra del compromiso de la empresa de seguir mejorando sus servicios".

Cabe recordar que el Barça cuenta en sus filas con el delantero internacional egipcio Hamza Abdelkarim, de 18 años.

El conjunto catalán se impuso recientemente al Al Ahly egipcio (2-1) en el Trofeo Joan Gamper, que supuso su último partido amistoso antes del inicio de las competiciones de la nueva temporada, que el Barça estrenó con una goleada sobre el Elche (5-0), el pasado domingo, en la segunda jornada de LaLiga.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora".

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google