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El PSV ha presentado quejas ante la UEFA y el Real Madrid por el trato que recibieron sus aficionados durante el partido entre ambos equipos, catalogado de alto riesgo y que obligó a la Delegación del Gobierno a movilizar a más de 1800 efectivos para garantizar su seguridad.

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Los detalles del suceso se remontan a un aficionado que reservó dos asientos contiguos para él y para su hijo en las gradas del Santiago Bernabéu: al padre se le asignó el asiento número 631 en la zona reservada a la afición visitante, mientras que su hijo obtuvo el 625.

Sin embargo, cuando acudieron a ver el partido entre el Real Madrid y el PSV, el martes, se encontraron con que debían entrar por separado, de acuerdo con unas medidas organizativas que establecían sus puntos de acceso, y la situación terminó con ambos llorando.

La asociación de aficionados del PSV relató lo ocurrido en un comunicado en el que repasó el trato recibido por los seguidores del club neerlandés en Madrid. Según explicó, las quejas empezaron en las colas de espera y se extendieron hasta los aseos de la grada destinada a la afición visitante. «Somos aficionados al fútbol, no criminales», subrayó.

Los aficionados del PSV piden al club que tome medidas

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Los seguidores del PSV denunciaron las largas horas de espera y los golpes con porras en la nuca mientras hacían cola.

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Según su versión, el procedimiento comenzó con la revisión de entradas y pasaportes en el primer control, antes de someterlos a un registro minucioso durante el cual tuvieron que entregar algunas de sus pertenencias, entre ellas baterías portátiles, pintalabios y cigarrillos electrónicos.

Las medidas no se quedaron ahí, ya que se les exigió pasar un nuevo registro al entrar, e incluso algunos fueron registrados otra vez al dirigirse a los aseos.

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La asociación añadió que los aficionados tuvieron que volver a mostrar sus pasaportes y entradas para regresar a sus asientos tras pasar por la zona de servicios.

El PSV presentó quejas por lo sucedido en la reunión posterior con el Real Madrid y la UEFA, según explicó un portavoz del club al diario Eindhovens Dagblad.

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La asociación de aficionados quiere hacer llegar a la UEFA las experiencias de los seguidores afectados a través de las agrupaciones de aficionados al fútbol de todo el continente.

La Delegación del Gobierno en Madrid había anunciado un dispositivo de seguridad para el partido, al que se esperaba que asistieran 4225 aficionados del equipo visitante. Las autoridades coordinaron la operación, en la que participaron más de 1800 efectivos, entre ellos agentes de policía, personal de emergencias, vigilantes de seguridad y auxiliares de ambos clubes.

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No es la primera vez que ocurre algo así en el estadio del Real Madrid: en el partido ante el Olympique de Marsella del 16 de septiembre de 2025, en la Liga de Campeones, se produjo un incidente similar durante la entrada de la afición del equipo francés.

La Policía Nacional estableció un cordón de seguridad, mientras el personal de seguridad privada del Real Madrid registraba a los aficionados uno por uno. A algunos se les pidió que se quitaran la camiseta y las zapatillas, y se requisaron baterías portátiles, cigarrillos electrónicos, mecheros y botellas, en medio de informaciones sobre acusaciones contra la policía en los alrededores del estadio antes del partido.