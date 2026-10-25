El francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, siguió escribiendo nuevos capítulos de su brillantez en los partidos de Clásico, después de batir las redes del Barcelona durante el enfrentamiento que reunió a ambos equipos la noche del domingo en el estadio Spotify Camp Nou, en el marco de la décima jornada de LaLiga, añadiendo así un nuevo logro a su historial repleto de récords.

El gol de la ventaja del conjunto merengue llegó después de que Diomande enviara un centro desde la banda izquierda, que Gerard Martín intentó despejar, pero no logró gestionarlo de la forma debida, por lo que el balón rebotó en Mbappé, que cambió su trayectoria con el pie, antes de que acabara en el fondo de la portería del guardameta Joan García; luego marcó el segundo gol en el minuto 87.

Y las cifras de la estrella francesa no se detuvieron en batir las redes en el esperado enfrentamiento, pues la red francesa "Stats Foot" reveló un nuevo logro goleador alcanzado por el delantero del Real Madrid a nivel de las grandes ligas europeas.

La red señaló que Mbappé elevó su cuenta a 258 goles en las cinco grandes ligas durante su trayectoria profesional, superando a la exleyenda del Real Madrid Raúl González, que marcó 256 goles.

La red añadió que el Barcelona es uno de los equipos que más goles ha recibido de Mbappé en los partidos oficiales, después de que sus redes fueran batidas por la estrella francesa 14 veces, y solo le supera en esta lista el Montpellier, que ha recibido 15 goles, en una muestra de la llamativa presencia goleadora del delantero francés ante el conjunto catalán.

En un contexto relacionado, la cuenta "Mister Chip", especializada en estadísticas, puso el foco en el arranque excepcional de Mbappé en los partidos de Clásico, tras marcar 8 goles en sus primeros 7 partidos en el histórico enfrentamiento entre el Real Madrid y el Barcelona.

La cuenta aclaró que solo tres jugadores habían logrado anteriormente "7 goles en sus primeros 7 partidos" a lo largo de la historia del Clásico, que se extiende por más de 124 años, y todos ellos lo hicieron hace más de 75 años: Bernabéu en 1916, Samitier en 1932 y Pahiño en 1951.

De este modo, Mbappé coloca su nombre junto a un grupo selecto de jugadores en los registros del Clásico, confirmando su capacidad de dejar su huella goleadora en uno de los enfrentamientos más célebres y competitivos del fútbol mundial.











