Hafiz Daraji: «Egipto no podrá impedir que Messi siga en el Mundial»

El comentarista argelino Hafiz Daraji cree que Egipto salió del Mundial 2026 con la cabeza alta tras perder 3-2 ante Argentina. Subraya que las diferencias se ven en la cancha, no en los nombres.

Egipto cayó 3-2 ante la campeona Argentina en un duelo lleno de polémica arbitral, este martes en los octavos del Mundial.

Los Faraones se adelantaron con tantos de Yasser Ibrahim (15’) y Mustafa Zico (67’), mientras que Cristian Romero (79’) y Lionel Messi (84’) igualaron para la Albiceleste.

En el 90+2, Enzo Fernández marcó el 3-2 que clasificó a Argentina a cuartos, donde espera al ganador de Suiza-Colombia.

Dragui escribió en su página oficial de Facebook: «Viva Egipto... Sea cual sea tu capacidad y tu sueño, no era fácil permitir que Egipto eliminara al campeón del mundo y privara a Lionel Messi de seguir en el Mundial».

El comentarista de «beIN Sports» añadió: «Los Faraones dominaron y ofrecieron un partido heroico que quedará en la memoria del fútbol egipcio».

Y concluyó: «Egipto quedó eliminado, pero con la cabeza alta, tras obligar al mundo a respetarlo y demostrar que la diferencia entre los gigantes no se mide por los nombres, sino por lo que se ofrece en la cancha».

Y concluyó: «Un saludo a Egipto y a los hombres de Egipto... Se han ganado el corazón de millones, aunque hayan quedado fuera de la siguiente fase».



