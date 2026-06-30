Haaland: «Tenemos pocas posibilidades frente a Brasil»

El noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, cree que las opciones de su selección de llegar a cuartos en el Mundial 2026 son escasas, pese a haber superado a Costa de Marfil.

Haaland clasificó a Noruega tras marcar el 2-1 sobre Costa de Marfil en la ronda de 32.

Ahora Noruega se prepara para enfrentar a Brasil el domingo en Nueva Jersey, en los octavos de final.

Tras el partido, declaró: «Nuestras opciones son escasas, pero enfrentarnos a Brasil es un reto que debemos superar. Ahora todo el mundo en Noruega celebra».

Y añadió, según recoge la web «Foot Mercato»: «Esta unión entre nuestro equipo y todo el país en torno a la selección nacional nos ayuda a rendir mejor».

Y concluyó: «Ahora vamos a octavos, donde nos espera un gran equipo y no será fácil. No sé si pasaremos, pero estamos preparados».

Haaland, autor de 5 goles en 3 partidos, es una de las estrellas del Mundial 2026.