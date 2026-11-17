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Vinícius Júnior no necesitó mucho tiempo para anunciar su regreso al primer plano tras vivir uno de sus periodos más difíciles en años. El astro brasileño decidió convertir el duelo ante Singapur en el escenario para recuperar su brillo, con un fulgurante triplete en solo 21 minutos, en una exhibición ofensiva que recordó a la versión que tantas veces aterrorizó a las defensas de Europa con la camiseta del Real Madrid.

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El extremo del Real Madrid acaparó todas las miradas en el amistoso que enfrentó a Brasil y Singapur. Abrió el marcador en el minuto 9, firmó el segundo tanto en el 15 y completó el hat-trick en el 21, rubricando un triplete tempranero que dejó a los locales ante una misión sumamente complicada.

Los tres goles de Vinícius llegaron en apenas 12 minutos: necesitó 6 minutos entre el primero y el segundo, y prácticamente los mismos para completar el triplete, una nueva prueba de su extraordinaria capacidad para marcar diferencias cuando recupera la confianza en sí mismo.

Cinco goles en dos partidos: una llamativa reacción con la selección

El triplete ante Singapur no fue fruto de la casualidad, sino la continuación de la explosión goleadora que Vinícius ya había mostrado en el partido anterior frente a Japón, pese a la derrota de Brasil por 2-3.

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El extremo brasileño marcó dos goles espléndidos ante Japón: el primero en el minuto 33, con un potente disparo desde fuera del área, y el segundo en el 75, tras internarse por la banda izquierda y soltar un preciso disparo raso. Así devolvió a su selección al partido, antes de que encajara un gol decisivo en el tiempo de descuento.

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De este modo, Vinícius eleva su cuenta a 5 goles en sus dos últimos partidos internacionales, una reacción ofensiva que llega en un momento clave, después de haber recibido numerosas críticas por el bajón de su rendimiento goleador con el Real Madrid esta temporada.

Confesiones sinceras: Vinícius desvela las causas de su caída

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Lo llamativo es que la explosión goleadora del astro brasileño se produjo después de su sincera confesión de ayer sobre los motivos que provocaron el descenso de su nivel en los últimos meses.

En rueda de prensa antes del duelo ante Singapur, Vinícius admitió que no se preparó de la mejor manera tras el Mundial 2026, afectado por la temprana eliminación de su selección. Decidió aprovechar las vacaciones para descansar y pasar más tiempo con su familia, lo que hizo que entrenara a un ritmo menor que en años anteriores.

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También señaló que la polémica en torno a la renovación de su contrato con el Real Madrid y el interés que mostraron otros clubes por ficharlo el pasado verano le generaron una presión mental que afectó a su concentración y a su arranque de temporada.

Los números del jugador con el Real Madrid reflejan la magnitud del bajón del que él mismo habló: apenas un gol y 3 asistencias en 12 partidos, un balance impropio de su condición de una de las grandes estrellas del equipo en las últimas temporadas.

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Los problemas de Vinícius no se limitaron a las cifras. También ha tenido que afrontar una competencia creciente en su posición preferida, la banda izquierda, ante el gran momento del recién llegado Yan Diomande, cuya irrupción ha generado dudas sobre el lugar del brasileño en el once titular.

Promesa de regreso: Vinícius recuerda la lección de la temporada pasada

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Pese a reconocer sus errores, Vinícius no mostró ninguna duda sobre su capacidad para recuperar su nivel. Al contrario, recordó lo que le ocurrió la temporada pasada, cuando atravesó un bache similar antes de cerrar el curso con unas notables cifras goleadoras.

El astro brasileño explicó que en diciembre de la pasada temporada solo había marcado 5 goles, pero terminó la campaña con más de 20 tantos, y subrayó que trabaja constantemente para mejorar y prepararse para los momentos decisivos de la temporada.

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Añadió que mantener un nivel excepcional durante muchos años es algo extremadamente difícil, y señaló que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son la gran excepción en ese sentido, antes de insistir en que es un ser humano que se equivoca y que intenta aprender y mejorar continuamente.

Asimismo, se comprometió a asumir una mayor responsabilidad con la selección brasileña, como uno de los jugadores con más experiencia, para dar a jóvenes talentos como Endrick y Estêvão la oportunidad de crecer sin tener que cargar solos con toda la presión.

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Ahora, tras marcar dos goles ante Japón y un triplete ante Singapur, Vinícius tiene una oportunidad de oro para convertir su reacción con la selección en un nuevo punto de partida con el Real Madrid, donde le espera un reto mayor: recuperar su protagonismo goleador y demostrar que esta etapa complicada no fue más que un tropiezo pasajero.

El terror que conoció Europa parece haber empezado a recuperar sus colmillos, y la gran pregunta ahora es: ¿se llevará Vinícius esta versión deslumbrante a Madrid?