El técnico portugués José Mourinho afronta una duda táctica para definir el once del Real Madrid en el derbi de la capital en el estadio "Riyadh Air Metropolitano", ya que la imagen del equipo depende de una sola posición y de los dos nombres que compiten por ella: Arda Güler y Yan Diomandé.

Según el diario español "As", la disyuntiva entre ambos jugadores se asemeja a la duda entre un violín "Stradivarius" o una guitarra "Gibson Flying V", debido a que el once, en teoría, solo tiene sitio para uno de ellos en este derbi.

Las características individuales y lo que cada jugador aporta al conjunto difieren de forma notable: Güler ofrece el último pase y una compenetración única con Kylian Mbappé, mientras que Diomandé le da al equipo la habilidad del regate, que se ha convertido en un elemento escaso y con entidad propia.

Esta última virtud es una vía para generar tensión en la defensa rival mediante el desgaste del lateral y la obligación de la doble cobertura, un aspecto que Vinícius Júnior no ofrece con frecuencia por su banda izquierda.

De hecho, el jugador marfileño muestra una efectividad mucho mayor en el regate en comparación con el dorsal 7, algo que quedó de manifiesto en el partido ante el Elche al completar 7 regates con éxito de 9 intentos, un 50% de lo que logró todo el equipo, una dinámica que ya se había visto ante el Rayo Vallecano y en partidos anteriores.

El porcentaje de acierto de Diomandé cuando inicia el regate alcanza el 88% frente al 52% de Vinícius, ya que registra 5,2 regates por cada 90 minutos de juego frente a los 3,1 regates que logra el brasileño, un rendimiento que lo hace merecedor de ser titular.

Mourinho sigue insistiendo en que los 125 millones de euros que se pagaron para fichar a Diomandé no son determinantes para verlo o no en el once titular, hasta el punto de que llegó a preguntar, medio en broma, al responsable de comunicación del club sentado a su lado durante una de las ruedas de prensa: "¿Cuánto nos costó?". No obstante, las grandes cantidades suelen pagarse para ser invertidas en los grandes partidos como este enfrentamiento.

En cualquier caso, el derbi se asemeja a una partida de "Risk", y el técnico portugués no quiso mostrar su estrategia durante el partido ante el Elche, hasta el punto de no ofrecer ni una sola pista.

El balón parado con su pierna izquierda

El director técnico recibió una pregunta tras la trabajada victoria por 2-3 sobre si Güler es un jugador imprescindible en el Real Madrid actual, a lo que respondió con rotunda claridad: "No, nadie lo es".

La dinámica actual apunta a su importancia sin que ello signifique que sea un elemento intocable, ya que ha sido titular en cuatro partidos de las seis jornadas, pero fue el primer cambio o estuvo entre la primera tanda de cambios en tres de ellas.

La disyuntiva podría depender de detalles menos evidentes pero decisivos, pues el balón parado del equipo depende de Güler y de la precisión letal de su pierna izquierda, ya sea en los pases decisivos como su balón a Bellingham en Cornellà, o en los tiros libres directos con los que abrió el marcador en el estadio Martínez Valero.

En su ausencia, es Arnold quien se encarga de esta tarea, aunque Dumfries es quien parece candidato a ser titular.

El regreso de Bellingham

La decisión final queda en manos del técnico del conjunto blanco, y pese a que la trayectoria de Mourinho está repleta de soluciones tácticas inesperadas en los partidos de mayor calibre, las opciones parecen limitadas ante la disponibilidad de Tchouaméni como piedra angular y la intocabilidad de Valverde.

La cuestión se reduce, en la práctica, a añadir otro centrocampista o incorporar un nuevo puñal ofensivo al once entre Güler o Diomandé, y aunque los alineó juntos en el partido ante el Elche, el regreso de Bellingham en el derbi le confiere a la decisión un carácter decisivo y determinante.



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