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Parece que la Federación Estadounidense de Fútbol se verá obligada a buscar un nuevo sustituto para Mauricio Pochettino, después de que su aspiración de fichar al español Pep Guardiola chocara con el deseo de este último de alejarse del fútbol durante todo un año, rechazando regresar a los banquillos en la actualidad, pese a las posibles tentaciones y a su viejo sueño de vivir la experiencia de dirigir a una selección nacional en un gran torneo.

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Mientras la Federación de Estados Unidos coloca a Guardiola entre sus principales opciones para suceder a Pochettino, quien se prepara para marcharse al Manchester United, los cálculos del técnico español parecen muy distintos, ya que no desea precipitarse respecto a su futuro y prefiere disfrutar de un periodo de descanso antes de decidir su próximo destino.

Según el diario británico "Telegraph", la Federación Estadounidense de Fútbol prevé ponerse en contacto con Guardiola para estudiar la posibilidad de que asuma el mando de la selección en la próxima etapa, aprovechando el final cercano de la experiencia de Pochettino. Sin embargo, los indicios que llegan del entorno del técnico español no traen buenas noticias para los responsables estadounidenses.

Las fuentes cercanas a Guardiola confirman que no tiene intención de volver al trabajo por el momento, después de haber tomado la decisión de disfrutar de un año completo lejos de las presiones diarias del fútbol, pese al interés estadounidense en ficharlo, además de su buena relación con Estados Unidos y los periodos de su vida que pasó allí.

El interés de Guardiola por dirigir selecciones nacionales no es algo nuevo, pues el técnico, de 55 años, no ha ocultado en numerosas ocasiones su deseo de vivir esta experiencia, después de que su trayectoria como entrenador se haya limitado hasta ahora a los clubes, donde dirigió al Barcelona, al Bayern Múnich y al Manchester City, y logró grandes éxitos en sus diferentes etapas.

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El técnico español ya mantuvo conversaciones con la Federación Italiana de Fútbol sobre la posibilidad de asumir el mando de la selección, antes de rechazar la oferta el verano pasado, lo que llevó a Italia a recuperar a Roberto Mancini al frente de la selección en su lugar.

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Guardiola también figuró entre los nombres que despertaron el interés de la Federación Inglesa antes del nombramiento del alemán Thomas Tuchel como director técnico de la selección en 2024.

La idea de dirigir a Inglaterra despierta un interés especial en el técnico español, junto con su larga fascinación por la selección brasileña y su célebre camiseta amarilla, que quedó asociada en su mente a la historia del fútbol mundial, lo que refuerza la creencia de que vivir una experiencia internacional sigue siendo uno de sus objetivos futuros.

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Estados Unidos: un destino atractivo, ¡pero!

A nivel personal, Estados Unidos parece un destino adecuado para Guardiola, quien en ocasiones anteriores habló de su admiración por el país y de su experiencia viviendo en la ciudad de Nueva York.

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Tras su salida del Barcelona en 2012, y antes de asumir el banquillo del Bayern Múnich, el técnico español optó por alejarse de los terrenos de juego durante un tiempo y residió cerca de Central Park, disfrutando de una vida diferente, lejos del bullicio y las presiones del fútbol.

Pero su vínculo con Estados Unidos y su deseo de dirigir una selección nacional en el futuro no parecen suficientes para convencerle de cambiar sus planes actuales, ya que se aferra al periodo de descanso que se ha fijado a sí mismo, lo que convierte la tarea de la Federación Estadounidense de convencerle para asumir la responsabilidad en algo sumamente difícil.

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De este modo, los responsables estadounidenses podrían verse obligados a descartar el nombre de Guardiola de sus cálculos y a buscar otras opciones, ante la cercanía de los próximos compromisos y su necesidad de resolver la identidad del nuevo entrenador.

Pochettino abre una nueva página con el Manchester United

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En contrapartida, Mauricio Pochettino se prepara para poner fin a su cometido con la selección estadounidense, después de estar cerca de asumir la dirección técnica del Manchester United, en sustitución de Michael Carrick, quien pagó el precio del comienzo catastrófico del equipo durante la presente temporada.

Se espera que el técnico argentino dispute su último partido con Estados Unidos ante Haití, el miércoles, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones, después de que la selección estadounidense lograra una amplia victoria en el partido de ida por seis goles a cero.

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Tras concluir su cometido internacional, Pochettino iniciará rápidamente un desafío diferente con el Manchester United, pues le espera un duro enfrentamiento ante el Liverpool el 22 de noviembre, en una prueba temprana de su capacidad para sacar al equipo de su crisis y devolver la confianza a su afición.

La directiva del Manchester United había decidido destituir a Carrick tras una serie de resultados decepcionantes, en la que el equipo logró una sola victoria durante las primeras diez jornadas de la Premier League, para caer hasta el decimoctavo puesto con 8 puntos, en una de las posiciones de descenso.

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El sufrimiento del United no se limitó a la competición doméstica, sino que se extendió a la Liga de Campeones, donde el equipo ocupa el decimoséptimo puesto de la fase de liga con 6 puntos, después de lograr dos victorias y encajar dos derrotas.

El equipo comenzó su andadura europea con una amplia victoria sobre el Sabah azerbaiyano por cuatro goles a cero, antes de caer ante el Atlético de Madrid por dos goles a cero, y encajar luego una dura derrota ante el Como por 4-1, para regresar después a las victorias con un emocionante triunfo sobre la Roma por 3-2 en la cuarta jornada.

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A pesar de recuperar la senda del triunfo, la situación del Manchester United sigue siendo preocupante, ya que solo le separan dos puntos del vigesimoquinto puesto, la última plaza que da acceso a la siguiente fase, lo que coloca al equipo ante la necesidad de sumar puntos en las próximas jornadas.

La dificultad de la tarea aumenta con la cercanía de una serie de duros enfrentamientos, empezando por el partido ante el Sporting de Lisboa el 25 de noviembre, y después las pruebas ante el Leipzig, el Bayern Múnich y el Villarreal.