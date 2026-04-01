Guardiola tomará su propia decisión... y el Manchester City ya ha elegido a su sucesor

La directiva del Manchester City ha tomado una decisión preliminar sobre la etapa posterior a Pep Guardiola, ante la incertidumbre que rodea el futuro del técnico español, al que solo le queda un año de contrato con el campeón de Inglaterra.

Según el famoso experto en fichajes Fabrizio Romano, los responsables del club consideran que el entrenador italiano Enzo Maresca es la opción ideal para suceder a Guardiola, en caso de que este último decida marcharse, ya sea el próximo verano o el siguiente, sobre todo dada la plena confianza en sus capacidades técnicas y su gran conocimiento de la filosofía del club.

Romano explicó en un vídeo publicado en su canal de YouTube que el Manchester City no tiene ninguna intención de prescindir de Guardiola, ya que el entrenador español goza de la plena confianza de la directiva, que le deja libertad para tomar la decisión final sobre su futuro.

Por su parte, Guardiola sigue abordando su futuro con calma, ya que en sus declaraciones se refiere repetidamente a la próxima temporada, sin dejar de recordar que su contrato se extiende por un año más, sin haber tomado aún una decisión definitiva.

Por otra parte, Maresca no ha sido considerado para entrenar al Manchester United ni al Tottenham, consciente del gran aprecio del que goza en el Manchester City y a la espera de la posibilidad de asumir el cargo en el futuro.

Leer también:

Guardiola le pide a Haaland algo sobre el Real Madrid