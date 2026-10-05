Guardiola se siente culpable tras la condena al Manchester City

El diario español "As" reveló que la contundente reacción de Pep Guardiola ante la condena del Manchester City en el caso de las irregularidades financieras refleja su gran preocupación por que ni su reputación ni su legado como entrenador se vean afectados por lo ocurrido dentro del club.

El periódico considera que no hay discusión sobre la categoría de Guardiola como técnico, y que probablemente sea uno de los entrenadores más destacados de la historia del fútbol; sin embargo, su postura tras el anuncio de la Premier League de la condena del Manchester City por 114 de los 115 cargos que se le imputaron resulta llamativa y merece detenerse en ella.

Según "As", apenas pasaron unas horas desde la publicación de los comunicados de la Premier League y del Manchester City cuando Guardiola se pronunció a través de las redes sociales para confirmar su apoyo al club al que condujo a la gloria durante diez temporadas, sumándose así a sus directivos y a sus exjugadores en la defensa de la postura del club.

El diario también señaló que Guardiola asistirá al partido del Manchester City ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones el día 14 del mes, con el fin de apoyar a su antiguo equipo durante esta difícil etapa.

De acuerdo con "As", Guardiola no solo defiende al Manchester City, sino que también busca proteger su imagen y su legado como entrenador, especialmente porque solo estuvo presente durante dos temporadas de los periodos considerados sospechosos: las temporadas 2016-2017 y 2017-2018.

El periódico apunta que el caso no afecta únicamente a Guardiola, sino que se extiende a entrenadores que lo precedieron al frente del equipo, como Mark Hughes, Roberto Mancini y Manuel Pellegrini, además de Brian Kidd, quienes a su vez se beneficiaron de los enormes recursos económicos que proporcionó la propiedad del club.









Pero Guardiola, según el análisis de "As", parece más sensible ante el caso, después de que su nombre quedara ligado a la mayor época de la historia del Manchester City.

"As" señala que Guardiola renovó su contrato con el Manchester City en 2024, en un momento en el que parecía que su andadura con el club se acercaba a su fin, antes de marcharse en 2026 pese a quedarle un año más de contrato.

El diario considera que el caso de la investigación y el fallo permaneció presente durante todo ese periodo, y que supuso una carga para el técnico español, que sigue empeñado en defender al club incluso después de su marcha.

"As" concluye su análisis señalando la paradoja de que Guardiola parece cargar con un sentimiento de culpa frente a un caso del que ni siquiera sabe aún si es responsable en primer lugar, pero que, al mismo tiempo, se niega a permitir que empañe su legado con el Manchester City.



