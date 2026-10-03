Guardiola regresa al Manchester City con una decisión audaz

Pocos meses después de su salida del Manchester City, Pep Guardiola se prepara para regresar al Etihad Stadium, pero esta vez desde fuera de las líneas, en un paso que podría encerrar muchos significados.

Según lo publicado por el sitio francés "Foot Mercato", citando al periódico "The Express", Guardiola tiene la intención de asistir al enfrentamiento entre el Manchester City y el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones de Europa, que está previsto que se dispute en el Etihad Stadium el 14 de octubre.

El regreso del técnico español llega en un momento delicado para su antiguo club, que afronta las consecuencias del caso de las infracciones financieras, después de haber sido condenado recientemente por cometer 114 infracciones de la normativa financiera en la Premier League.

Y pese a que el Manchester City ha presentado un recurso oficial contra la decisión, asegurando que el fallo incluyó "errores claros y sustanciales" en la ley, los principios y los hechos, Guardiola, según los informes, optó por ponerse del lado de su antiguo equipo y presenciar el partido desde las gradas.

El duelo ante el Paris Saint-Germain será una ocasión especial para Guardiola, ya que representa su primer regreso al Etihad Stadium desde que dejó el club tras cerca de diez temporadas al frente del cuerpo técnico del Manchester City.







