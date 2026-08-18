Un nuevo documental ha revelado interioridades apasionantes del periodo más turbulento en la trayectoria de Pep Guardiola con el Manchester City, dejando constancia de momentos de tensión que vivió el técnico español con sus jugadores, entre ellos su desencuentro con el excapitán del equipo Kyle Walker y el instante en el que reconoció que estuvo cerca de marcharse del club.

Según lo mostrado por una serie documental producida por "Amazon Prime", Guardiola habló con los jugadores del Manchester City antes del enfrentamiento ante el Chelsea, pocos días después de la marcha de Walker al Milan a préstamo en enero de 2025, expresando su tristeza por la forma en la que había terminado la relación del capitán del equipo con el club.

Guardiola dijo a sus jugadores: "Qué triste es lo que ha pasado con Kyle", antes de criticar la actitud del defensa inglés, subrayando que este podría haber acudido directamente a él y haberle dicho que se sentía cansado o que deseaba vivir una nueva experiencia.

El técnico español añadió: "Como capitán no puedes comportarte de la manera en que él lo hizo, no puedes, especialmente en los momentos más difíciles de nuestra vida", antes de dirigirse al resto de los jugadores preguntando: "¿Qué habéis hecho, amigos míos? ¿Qué le habéis hecho a vuestro capitán?".

El documental no revela con claridad la naturaleza del comportamiento que enfureció a Guardiola y le llevó a lanzar ese mensaje, aunque otras escenas dejan constancia de un tenso enfrentamiento entre el técnico y Walker tras la derrota del Manchester City ante el Liverpool en diciembre de 2024.

Durante aquel partido, Walker perdió el balón en favor de Luis Díaz, en una jugada que terminó con un penalti para el Liverpool, antes de que Guardiola dirigiera críticas a su capitán dentro del vestuario, insistiendo en que debía ser consciente de la gravedad de perder el balón en esa zona.

Guardiola dijo a sus jugadores que perder el balón significaba encajar un gol, algo que provocó la ira de Walker, quien respondió: "En cada reunión se me señala a mí".

Guardiola contestó: "Quizás porque eres el capitán", a lo que Walker replicó: "Bueno, no queríais que fuera vuestro capitán".

Walker había sido elegido por sus compañeros como capitán del Manchester City en la temporada 2024-2025, mientras que Kevin De Bruyne, Rúben Dias, Rodri y Bernardo Silva portaron el brazalete de capitán de forma alterna como sus segundos.

La serie documental revela que la crisis de Walker llegó en un momento en el que el propio Guardiola atravesaba una etapa sumamente difícil, después de que el Manchester City sufriera 4 derrotas consecutivas por primera vez en la trayectoria de su técnico español, coincidiendo con la caída de resultados del equipo y el aumento de las presiones a su alrededor.

En una de las escenas, Guardiola reconoce que comunicó a la dirección del club, tras aquella serie de derrotas, que quizás había llegado al final de su camino con el equipo, diciendo: "Quizás se ha acabado".

Y pese a que el técnico español firmó un nuevo contrato con el Manchester City en noviembre de 2024, el documental revela lo difícil que fue la decisión que precedió a la ampliación de su vínculo con el club, mientras que Khaldoon Al Mubarak, presidente del consejo de administración, reconoció que no estaba seguro de poder convencer a Guardiola de que se quedara.

En otra escena, Guardiola apareció afectado hasta el punto de las lágrimas ante sus jugadores, subrayando que la ampliación de su contrato no fue por dinero ni por un deseo de quedarse solo por quedarse, sino porque quería seguir luchando con el equipo y recuperar su capacidad de competir.

El técnico español dijo: "He ampliado el contrato porque quiero estar aquí con vosotros, quiero ganar una batalla en este puesto. No quiero sentir como que me marcho y huyo de vosotros".

Y añadió: "Si sentís, primero los capitanes y luego el resto, que hay un problema, decídmelo. Eso no cambiará ni un instante el amor que os tengo a todos. Quiero luchar, eso es todo".

La crisis se extendió también al plano personal de la vida de Guardiola, ya que Manel Estiarte, uno de los miembros más cercanos de su cuerpo técnico, habló de que los jugadores notaron un cambio evidente en el comportamiento del técnico durante aquel periodo, asegurando que estaba triste y distinto a lo habitual.

Estiarte dijo que los jugadores estaban preocupados por Guardiola, explicando que él les dijo que debían ver a la persona detrás del entrenador, dado que atravesaba unas circunstancias personales difíciles tras su divorcio.

Aquellas crisis llegaron en una temporada que terminó con la eliminación del Manchester City de la lucha por todos los títulos, convirtiendo la temporada 2024-2025 en una de las más difíciles de Guardiola desde su llegada al club en 2016, especialmente con la larga ausencia de Rodri por lesión y las presiones vinculadas a los casos financieros a los que se enfrentó el club.

Y pese a todas esas presiones, Guardiola optó por quedarse, de modo que la crisis que estuvo a punto de empujarle a marcharse se convirtió en un nuevo comienzo en su trayectoria con el Manchester City, mientras que el documental ofrece una imagen poco común del técnico español lejos de los focos, y de un vestuario que fue testigo de desencuentros, lágrimas y momentos de duda sobre el futuro de una de las experiencias de entrenador más exitosas en la historia del fútbol inglés.