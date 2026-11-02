Grito de indignación tras el penalti del Madrid: el VAR está contaminado

La polémica continúa en torno al penalti que recibió el Real Madrid durante el partido ante el Racing, que terminó con victoria de los merengues por tres goles a cero, en la jornada 11 de LaLiga.
El árbitro Munera Montero señaló el penalti tras la caída de Kylian Mbappé, después de un leve contacto y choque con Iván Martín, jugador del Racing.
El diario Sport publicó lo que dijeron los dos analistas, Raúl Varela y Matías Prats, durante el programa La Tribu, en Radio Marca, acerca del penalti.
Varela afirmó: "Munera Montero se inventó un penalti tras la caída teatral de Mbappé".
Y añadió: "El árbitro terminó firmando autógrafos en el aparcamiento del estadio de El Sardinero. Todo eso ocurre para acaparar los focos".
Por su parte, Matías Prats estalló de rabia contra el arbitraje español, asegurando que el VAR se ha vuelto algo corrupto.
Y explicó: "Qué desastre. El arbitraje español es el peor de Europa. El VAR se ha vuelto claramente corrupto. ¿Qué puede haber más claro que señalar un penalti inexistente?".
Y señaló: "Me gustó mucho la postura del entrenador del Athletic Bilbao cuando reconoció que el árbitro había cometido un error a favor de su equipo".
Y apuntó: "Pero Mourinho es Mourinho, y lo seguirá siendo hasta el final. Dijo que lo reconocería si los árbitros tomaban alguna decisión a su favor, pero ayer desperdició una gran oportunidad para hacerlo".
Matías Prats aseguró, respecto al penalti señalado a favor de Mbappé: "Pitar este penalti es la prueba de que el árbitro es malísimo".